Công an phát hiện hàng chục sàn môi giới BĐS hoạt động ‘chui’ ở Hạ Long

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 30 sàn giao dịch bất động sản tại TP. Hạ Long hoạt động “chui”, không có trong danh sách Sở Xây dựng quản lý và nhiều vi phạm của các sàn này.

Hàng chục sàn BĐS hoạt động “chui”, câu kết “làm giá” gây “sốt ảo”

Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây có báo cáo về một số vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP Hạ Long.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng và chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS, ngăn chặn tình trạng “sốt đất ảo”. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS, sàn giao dịch BĐS chưa được triển khai quyết liệt nên còn xảy ra nhiều sai phạm.

Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 30 sàn giao dịch bất động sản tại TP. Hạ Long hoạt động “chui” ở TP Hạ Long.

“Do công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch BĐS, sàn giao dịch BĐS chưa thực sự chặt chẽ dẫn đến các sàn giao dịch có nhiều vi phạm, có hiện tượng câu kết với nhau “làm giá”, “tạo sóng”, gây “sốt ảo” làm nhiễu loạn thị trường BĐS tại Quảng Ninh”, báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh nêu rõ.

Theo báo cáo này, trên địa bàn TP Hạ Long có khoảng 150 đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS (tư vấn, môi giới BĐS), hoạt động sàn giao dịch BĐS.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, rà soát chỉ có 34 sàn giao dịch nằm trong danh sách được Sở Xây dựng Quảng Ninh quản lý. Còn lại 30 sàn giao dịch và khoảng hơn 80 doanh nghiệp, cá nhân tại TP. Hạ Long không trong danh sách Sở Xây dựng quản lý.

Theo đó, các sàn giao dịch, doanh nghiệp, cá nhân này kinh doanh dịch vụ BĐS không chấp hành việc đăng ký hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo hoạt động sàn giao dịch BĐS, hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS với cơ quan quản lý nhà nước, không tuân thủ theo quy định tại Luật Kinh doanh BĐS 2014, vi phạm Nghị định 139 của Chính phủ.

Cụ thể, trong danh sách 30 sàn giao dịch hoạt động “chui” trên địa bàn TP Hạ Long bao gồm các sàn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp sau: Công ty CP Thương mại dịch vụ An Phát Hạ Long; Công ty CP Tấn Phát Quảng Ninh; Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Thương mại M.K.L; Công ty CP Đầu tư Legend Land; Công ty CP TMDV Địa ốc Đại Nam; Công ty BĐS Lộc Sơn Hà Land; Công ty BĐS Anh Nam; Công ty TNHH GD Land Hạ Long; Công ty TNHH đầu tư thương mại và BĐS Hải Đông; Công ty CP Tài chính - BĐS Thái Dương;

Hay Công ty CP BĐS Đại Phát Quảng Ninh; Công ty CP Đầu tư & Thương mại AM; Công ty CP BĐS Hưng Thịnh VN; Công ty TNHH Phú Thành Hưng; Công ty CP BĐS Quảng Ninh; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Hồng Nhung XD; Công ty CP Phát triển BĐS Hạ Long.

Và các sàn không có thông tin về doanh nghiệp sở hữu như: sàn giao dịch BĐS Gold Land Hạ Long; sàn giao dịch BĐS THM Land; sàn giao dịch BĐS Thịnh Phát; sàn giao dịch BĐS Long Quân; sàn giao dịch BĐS Thống Nhất; sàn giao dịch BĐS Hưng Bình; sàn giao dịch BĐS Đại Lộc Land Hạ Long; Sàn giao dịch BĐS Lộc Phát Land QN; Sàn giao dịch BĐS Nhật Trường Phát; Sàn giao dịch BĐS Cường Phát Land; Sàn giao dịch BĐS 6789.

Hàng loạt sàn BĐS vi phạm

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, đã tiến hành xác minh và phát hiện hàng loạt phạm của các doanh nghiệp, sàn giao dịch BĐS trên.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Legend Land và Công ty TNHH GD Land Hạ Long có đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn, môi giới bất động sản. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014.

Các sàn giao dịch BĐS có nhiều vi phạm, có hiện tượng câu kết với nhau “làm giá”, “tạo sóng”, gây “sốt ảo” làm nhiễu loạn thị trường BĐS tại Quảng Ninh. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, từ khi đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp đến nay, cả 2 doanh nghiệp đều không đáp ứng đủ điều kiện "phải có đủ 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS". Vi phạm Luật doanh nghiệp 2020. Theo quy định, 2 công ty này phải tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, sàn giao dịch BĐS Legend Land do Công ty CP Đầu tư Legend Land thành lập, quản lý và sàn giao dịch BĐS GD Land do Công ty TNHH GD Land Hạ Long thành lập, quản lý đã hoạt động khi không đủ chứng chì hành nghề môi giới BĐS. Vi phạm Nghị định 139.

Các sàn giao dịch BĐS Legend Land, GD Land và Long Quân từ khi thành lập, hoạt động đến nay không thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho Sở Xây dựng theo quy định, không ban hành quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản; vi phạm các quy định tại Nghị định 139, Thông tư 11 của Bộ Xây dựng.

Sàn giao dịch BĐS Legend Land, GD Land và Nhật Minh Land đã đưa lên sàn giao dịch các sản phẩm BĐS không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Vi phạm Nghị định 139, Luật kinh doanh BĐS năm 2014.

Sàn giao dịch BĐS Long Quân và sàn GD Land cũng đã thực hiện các giao dịch môi giới BĐS, hưởng tiền phí dịch vụ môi giới nhưng không thực hiện lập hợp đồng môi giới BĐS theo quy định. Vi phạm Nghị định 139 và Thông tư 11.

Ngoài ra, một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra các sản phẩm BĐS chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành ký hợp đồng với các doanh nghiệp môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS để phân phối sản phẩm nhằm huy động vốn, kinh doanh BĐS khi chưa đủ điều kiện, vi phạm pháp luật về kinh, doanh BĐS.

Được biết, sau báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, giao Sở Xây dựng tiếp nhận tài liệu từ Công an tỉnh, củng cố hồ sơ, xử lý đối với vi phạm của các doanh nghiệp, sàn giao dịch BĐS mà Công an tỉnh đã xác minh.

Giao Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường cùng Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục thanh tra, kiểm tra các sàn giao dịch BĐS theo danh sách Công an tỉnh đã rà soát nằm ngoài danh sách sàn giao dịch BĐS Sở Xây dựng đang quản lý để xử lý các vi phạm (nếu có).

Ngoài ra cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong hoạt động huy động vốn kinh doanh BĐS của chủ đầu tư các dự án, đặc biệt là trên địa bàn các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Vân Đồn, Quảng Yên...

Lý do nhiều chủ đầu tư hiện chưa đủ điều kiện nhưng đang có quảng cáo trên các mạng xã hội và các sàn giao dịch BĐS như một số dự án: vườn Phượng Hoàng Bãi Cháy, Hạ Long; Khu nhà ở gia đình cán bộ công nhân viên tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên,…)