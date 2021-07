‘Chống dịch, không có biện pháp nào tốt hơn ý thức con người’

Ngày 20/7, PV báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao xung quanh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, nơi đang là “ổ dịch” lớn khu vực phía Nam với việc liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định địa phương đảm bảo đủ trang thiết bị y tế và thực phẩm phục vụ người dân

Về trang thiết bị y tế, ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết, với nguồn lực địa phương, mạnh thường quân và hỗ trợ từ Trung ương nên đảm bảo đầy đủ, đáp ứng nhu cầu “tác chiến” với dịch bệnh.

“Chúng tôi luôn tiên lượng trước để từ đó chuẩn bị đầy đủ trên tinh thần không để “nước tới chân mới nhảy”. Ví dụ, khi dự báo sẽ có 1.000 ca mắc thì phải chuẩn bị trước nguồn lực để đối phó với 3.000 thậm chí 5.000 ca. Dịch bệnh ập đến nhanh, cơ sở y tế một số nơi có thể xử lý không nhanh được như bình thường nhưng luôn trên tinh thần nhanh nhất có thể”, ông Thảo nói, đồng thời cho biết thêm, sở dĩ phải kiểm soát nghiêm ngặt người di chuyển ngoài đường, bởi nguyên nhân chính dẫn đến việc dịch bệnh lây lan rộng, khó kiểm soát xuất phát từ quá trình con người di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Do đó, việc áp dụng cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là rất cần thiết vào lúc này.

“Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh luôn nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ phải vận động nhân dân khéo léo trên tinh thần vì sự an toàn chung. Đối với trường hợp có thái độ bất hợp tác, chống đối phải xử lý nghiêm. Hi vọng mọi người dân hiểu, chia sẻ, cảm thông để cùng nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh”, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương bày tỏ.

Bình Dương lập chốt kiểm soát người đi đường phòng, chống dịch COVID-19

Và theo ông, không có một biện pháp phòng, chống dịch nào hiệu quả nhất bằng ý thức của mỗi người. Ông Thao dẫn chứng: "Còn nhớ lúc bấy giờ, Nhật Bản chịu thiên tai ập đến khắp nơi nhà cửa tan hoang, người dân ai cũng cần lương thực, thuốc men nhưng họ tự giác xếp hàng theo thứ tự mà chẳng cần lực lượng an ninh hỗ trợ. Dịch bệnh rất phức tạp, việc giữ khoảng cách không chỉ tránh lây chéo mà còn đảm bảo an ninh, hình ảnh đẹp. Thật đau xót khi phải dùng luật để xử lý người dân vào lúc này nhưng vì an toàn của cộng đồng buộc phải làm”.

Người dân Bình Dương sẽ được phân bổ thực phẩm từ các nơi chi viện

Về lương thực, thực phẩm trong mùa dịch, ông Nguyễn Hoàng Thao khẳng định, đã làm việc với các nhà cung ứng, các siêu thị trên địa bàn tỉnh với cam kết lương thực đáp ứng đủ số lượng, đúng chất lượng và giá cả. “Một số người dân trong khu vực phong tỏa có băn khoăn vì sao hàng hóa chi viện nhiều mà nhận được ít, có trường hợp chưa được nhận. Bà con cứ yên tâm, tất cả hàng hóa chi viện sẽ được phát hết. Những khu vực cần nhất sẽ được ưu tiên trước. Hơn lúc nào hết, bây giờ chúng ta phải đoàn kết, yêu thương nhau để cùng vượt qua khó khăn. Bình Dương đang làm hết mình những gì có thể để người dân được an lành, không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Thao nói.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính từ 17h00 ngày 19/7/2021 đến 6h00 ngày 20/7/2021, địa phương ghi nhận 156 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 3.303 ca.​ Bình Dương hiện có 10 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với 2.721 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 40 phụ nữ mang thai, 28 người trên 65 tuổi, 76 người có bệnh lý nền, 62 người có diễn biến nặng. Lũy kế có 300 bệnh nhân khỏi bệnh, 8 bệnh nhân tử vong.