Chiều qua Hà Nội đã thiết lập 'kỷ lục mưa dông'

Như đã đưa tin, chiều qua (29/5), Thủ đô Hà Nội bất ngờ xuất hiện trận mưa cực lớn, kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, làm nhiều tuyến phố nội thành ngập sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng.

Liên quan đến trận mưa lớn trên, sáng nay (30/5), trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Trung tâm dự báo) cho biết, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22-25 độ bị nén, nên ngày 29/5, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ tăng lên 1-2 độ.

Chiều 29/5, hiện tượng mưa dông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Nam đồng bằng Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ.

Trận mưa lớn chiều qua (29/5), khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu. (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại trạm Láng (quận Đống Đa), lượng mưa từ 14-16h là 138mm. Theo số liệu lịch sử, lượng mưa cao nhất tích lũy trong 2 giờ đo được tại trạm khí tượng này ngày 18/6/1986 đạt 132.5mm. Như vậy, trận mưa chiều 29/5 là một trong những "kỷ lục mưa dông" được thiết lập ở Hà Nội.

Điều đáng nói, trạm Láng chưa phải là nơi có mưa lớn nhất trong chiều qua ở Thủ đô. Theo số liệu của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa lớn nhất ghi nhận ở Cầu Giấy với cường độ 182,5mm. Hàng loạt các điểm đo khác cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn như Tây Hồ (160,5mm), Nam Từ Liêm (130mm), Hoàng Mai (139,6mm), Thanh Xuân (111mm), Thanh Trì (123,8mm), Ba Đình (114,8mm), Hai Bà Trưng (105,1mm)…

Theo vị đại diện Trung tâm dự báo, trong thời gian tới, khu vực Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc sẽ còn tiếp tục thường xuyên xảy ra các trận mưa bất ngờ tương tự.

"Thời điểm này thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển tiếp sang mùa Hè nên mưa dông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh các rủi ro", vị đại diện Trung tâm dự báo cho biết thêm.

Về công tác dự báo, từ chiều 28/5, Trung tâm dự báo đã ban hành bản tin mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ; cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, bao gồm cả cảnh báo mưa dông cho khu vực Hà Nội.

Bản tin sáng ngày 29/5 nhận định khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm 29/5 đến đêm 30/5 có mưa to.

"Lúc 13h45 và 18h ngày 29/5, Trung tâm dự báo đã ban hành bản tin cảnh báo mưa dông trên khu vực Hà Nội; Bản tin cảnh báo ngập lụt cho khu vực nội thành Hà Nội đã được ban hành lúc 14h40 với các tuyến phố chính ngập sâu", vị đại diện Trung tâm dự báo thông tin.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, trong bản tin dự báo thời tiết phát 15h ngày 28/5 đã đưa ra dự báo về khả năng mưa dông chiều ngày 29/5. Các bản tin dự báo mưa dông, mưa lớn tiếp tục được phát vào lúc 9h30 ngày 29/5 cho khu vực thành phố Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo từ nay đến ngày 31/5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu từ 2-4 m, hạ lưu từ 1,5-2,0 m. Trong đợt lũ này, mực nước trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 31/5, có lúc có mưa rào và dông; cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

