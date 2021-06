Chia sẻ xúc động của Chủ tịch TPHCM với doanh nghiệp thiệt hại bởi COVID-19

Sáng 10/6, Thành ủy – HĐND – UBND TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với chủ đề “TPHCM đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép”.

Đến dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết ngay từ đầu năm, TPHCM đã chủ động đẩy nhanh các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, với mục tiêu tổng quan là tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe toàn dân – vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này, chính quyền TPHCM đã đề ra nhiều kế hoạch và đề án để phát triển thành phố, nổi bật là: Đề án xây dựng đô thị thông minh, xây dựng Trung tâm tài chính, xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức. Những đề án này hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, trong 5 tháng đầu năm, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, TPHCM ghi nhận được những tín hiệu khởi sắc về kinh tế, như: Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng ước đạt khoảng hơn 456 ngàn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 4,9%); thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 9,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,4%); dịch vụ lưu trú và ăn uống có dấu hiệu phục hồi, tăng 30,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 47,5%); kim ngạch xuất khẩu đạt 19,63 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,3%).

Đăc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 174 nghìn tỷ đồng, đạt 47,85% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị sáng 10/6

“Đáng tiếc, ngay khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4, như quý vị đã biết, tại thành phố xuất hiện các chùm ca lây nhiễm với tổng số 461 trường hợp mắc bệnh, trong đó nghiêm trọng nhất là chùm ca nhiễm liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, với tổng cộng 404 trường hợp dương tính liên quán đến ổ dịch này”, ông Phong nói và cho biết dù không mong muốn, TPHCM đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thành phố và theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) từ 0 giờ ngày 31/5.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung lòng của người dân, đến nay, thành phố cơ bản đã kiểm soát được đợt lây nhiễm thứ 4. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thành phố nói chung và cộng đồng DN nói riêng đã bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Theo số liệu theo dõi của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.365 DN báo cáo gặp khó khăn do dịch COVID-19, với hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc; 410 DN có nhu cầu vay vốn để trả lương cho công nhân. Có 2.274 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,99% so với cùng kỳ; 9.308 DN tạm ngưng hoạt động, tăng 22,99% so với cùng kỳ..

“Sự phát triển, phồn vinh của thành phố không thể tách rời với sự phát triển của DN. Và, khi chúng ta đã đồng hành cùng nhau thì phải có trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Khi DN gặp trở ngại, khó khăn, chắc chắn thành phố không bao giờ đứng ngoài cuộc”, ông Phong nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết qua hội nghị này, lãnh đạo thành phố mong muốn nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh; lắng nghe những đề xuất, hiến kế nhằm giúp Thành phố xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời để góp sức cùng cộng đồng DN vượt qua khó khăn.

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trình bày những khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ông Phong cũng yêu cầu lãnh đạo các sở - ban - ngành, thành phố Thủ Đức và các quận - huyện quan tâm lắng nghe ý kiến của các DN và các đại biểu để có đề xuất, tham mưu cho UBND TPHCM những chính sách, giải pháp thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng DN đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Chúng ta thêm một lần nữa siết chặt tay nhau cùng vượt qua trở ngại, thách thức và vững bước tiến đến những chặng đường sắp tới”, ông Phong bày tỏ.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM Trần Hoàng Ngân, Viện đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng đối với kinh tế TPHCM. Cụ thể, với kịch bản thấp (kiểm soát được dịch trong tháng 8), tăng trưởng kinh tế 9 tháng sẽ đạt 5,02% và cả năm là 4,9%. Kịch bản trung bình (tháng 7 kiểm soát được dịch) lần lượt là 5,26%; 5,53% và kịch bản tốt nhất (kiểm soát được dịch ngay trong tháng 6) mức tăng trưởng 9 tháng và cả năm lần lượt đạt 5,74% và 6,37%.

Theo ông Trần Hoàng Ngân, nếu trong năm 2021 TPHCM không nhập được vắc-xin để tiêm cho người dân thì kế hoạch phát triển có thể thất bại. “Nếu vắc-xin không về kịp trong năm 2021 thì cộng đồng DN sẽ rất bấp bênh. Vắc-xin về rồi cũng chưa hết lo. Hiện nay, lực lượng y tế đã rất vất vả chống đỡ với dịch bệnh, đã gần như kiệt sức. Phải xây dựng lực lượng tiêm phòng nếu vắc-xin về kịp” – ông Ngân kiến nghị.