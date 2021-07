Chi tiết kế hoạch, nguyên tắc tiêm vắc xin COVID-19 của thành phố Hà Nội

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống COVID-19. Kế hoạch dẫn số liệu của Cục thống kê Hà Nội cho thấy, dân số Hà Nội đến ngày 31/12/2020 có 8.317.640 người và 605.698 người ngoại tỉnh lưu trú trên địa bàn.

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 18- 65 tuổi là độ tuổi có chỉ định tiêm vắc xin AstraZeneca theo hướng dẫn của nhà sản xuất (độ tuổi trên 65 tuổi thận trọng khi chỉ định tiêm) chiếm 62,3%, tuy nhiên theo thống kê nhanh từ các đợt tiêm vắc xin AstraZeneca vừa qua, tỷ lệ tiêm đạt khoảng 70% (có 30% đối tượng có chống chỉ định tiêm hoặc không đến tiêm).

Về thời gian tiêm, kế hoạch nêu, trong năm 2021, triển khai chiến dịch ngay khi tiếp nhận vắc xin đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vắc xin (nhập khẩu và sản xuất trong nước) của thành phố Hà Nội.

Khi nguồn vắc xin chưa đủ sẽ phân bổ số lượng vắc xin cho các quận, huyện, thị xã theo thứ tự ưu tiên: có ca F0 mới, có nhiều khu công nghiệp, có mật độ dân cư cao, có nhiều địa điểm thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhiều trường học, giáp ranh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa ngõ giao thông đi lại, có khu cách ly tập trung.... Khi có đủ vắc xin sẽ triển khai đồng loạt trên toàn thành phố.

Ngoài ra căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch sẽ có điều chỉnh, ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh với nguyên tắc: Ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng ở các quận, huyện đang có dịch (theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ).

Kế hoạch cũng đề cập nguyên tắc tiêm mũi 1 bằng loại vắc xin nào thì tiêm trả mũi 2 bằng loại vắc xin đó. Với người được tiêm mũi 1 bằng vắc xin của AstraZeneca, có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin của Pfizer, khoảng cách từ 8 - 12 tuần sau tiêm mũi 1. Vắc xin có hạn sử dụng ngắn cấp phát trước.

"Để tránh thắc mắc, khiếu nại, đảm bảo công bằng, minh bạch trong phân bổ vắc xin cho các quận, huyện, thị xã sẽ tăng cường công tác truyền thông tới các cấp chính quyền và người dân để đồng thuận theo chủ trương của thành phố", văn bản nêu.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ phân bố chỉ 1 loại vắc xin tại cùng thời điểm; các đơn vị triển khai tiêm hết loại vắc xin này mới chuyển sang loại vắc xin khác, nhưng phải dự trù đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin cùng loại cho 1 người và tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm 1 loại vắc xin ở cùng 1 thời điểm để tránh người dân thắc mắc.

"Các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm phân bổ vắc-xin cho các điểm tiêm theo số lượng đối tượng đăng ký và theo đúng nhóm đối tượng đã được hướng dẫn", kế hoạch nêu.

Ngày 21/7, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, để sẵn sàng tiếp nhận vắc xin từ Bộ Y tế và triển khai tiêm chủng cho nhân dân Thủ đô trong năm 2021, thành phố đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản nhằm triển khai sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất ngay khi được phân bổ.

Theo ông Chu Ngọc Anh, Hà Nội có đủ năng lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trong thời gian ngắn và sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị để sớm nâng cao hơn nữa trong những ngày tới.

Trước mắt, mục tiêu của thành phố phải xây dựng phương án sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm năng lực tiêm 200.000 mũi tiêm/ngày.

Theo quy định của Bộ Y tế, để tiêm được 200.000 mũi tiêm/ngày, thành phố cần ít nhất 1.000 dây chuyền tiêm. Để dự phòng trong trường hợp có dây chuyền tiêm chủng không hoạt động được vì các lý do khác nhau, Hà Nội cần chuẩn bị 1.200 dây chuyền tiêm. Hiện tại, thành phố sẵn có và bố trí thêm trước mắt được 704 dây chuyền tiêm; nên cần bổ sung thêm 496 dây chuyền tiêm mới.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế Hà Nội khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, con người để thiết lập đủ số dây chuyền tiêm còn lại. 1.200 dây chuyền phải thật đồng bộ, đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng kịch bản tổ chức tiêm một cách chi tiết, khoa học, bài bản gắn với cơ chế vận hành đồng bộ, thống nhất, thông suốt; triển khai tập huấn, huấn luyện và diễn tập các phương án tiêm chủng.

Phương án chuẩn bị của thành phố tối đa là 200.000 mũi tiêm/ngày, quá trình thực hiện ngành Y tế phải phấn đấu đạt mức cao về số lượng, nhưng không chạy theo số lượng mà phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu chất lượng và quy trình do Bộ Y tế hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì phối hợp rà soát ngay điều kiện tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 với số lượng lớn (từ 1 triệu liều trở lên).

"Hiện tại, khả năng tiếp nhận tối đa của thành phố trong cùng một thời điểm khoảng 1,3 triệu liều vắc xin theo quy cách đóng gói của vắc xin Astra Zeneca. Do đó Sở phải tính toán năng lực tiếp nhận tương ứng với các chủng loại vắc xin khác nhau; bao gồm cả những vắc xin đòi hỏi điều kiện bảo quản phức tạp như Pfizer (bảo quản nhiệt độ -74 độ C); lên phương án vận chuyển, phân phối vắc xin cho các điểm tiêm bảo đảm an toàn, chất lượng, kịp thời", ông Chu Ngọc Anh nêu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, thành phố sẽ huy động 100 tổ cấp cứu cơ động để thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Sở Y tế cần có kịch bản điều phối bảo đảm sự cơ động, phù hợp với các điểm tiêm chủng theo từng khu vực sẵn sàng đáp ứng trong bất kỳ tình huống sự cố tiêm chủng nào.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ cùng ngành Y tế triển khai kế hoạch đề ra.

"Cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, công khai minh bạch mọi thông tin về chiến dịch tiêm vắc xin cho người dân; nêu rõ quan điểm mọi người dân đều bình đẳng về quyền lợi tiêm vắc xin; thông tin cụ thể các tác dụng phụ của vắc xin và phản ứng không mong muốn; vận động mọi người dân đủ điều kiện về sức khoẻ và độ tuổi đi tiêm vắc xin khi thành phố được phân bổ đủ lượng vắc xin. Trong trường hợp lượng vắc xin phân phối có hạn, thành phố sẽ tiến hành tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên đã được T.Ư hướng dẫn", ông Chu Ngọc Anh nói thêm.