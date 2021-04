Chỉ định đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đắk Lắk

TPO - Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ định đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Thường trực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn bày tỏ mong muốn và đề nghị trên cương vị công tác mới, chức vụ mới, đại tá Lê Vinh Quy cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong lực lượng công an và lãnh đạo toàn bộ lực lượng Công an tỉnh thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Lê Vinh Quy cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tín nhiệm, tin tưởng chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

“Đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Bản thân tôi sẽ hết sức cố gắng, phấn đấu, cùng với toàn thể Đảng bộ Công an tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, đại tá Quy nói.

Đại tá Lê Vinh Quy vừa được Bộ Công an điều động từ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay thiếu tướng Lê Văn Tuyến (Bộ Công an điều động thiếu tướng Lê Văn Tuyến làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương) từ ngày 1/3.

Đại tá Lê Vinh Quy được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cấp cơ sở. Đại tá Quy từng kinh qua các chức vụ Trưởng Công an huyện Cư Jút; Trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và được Bộ Công an điều động làm giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2021.

Trong quá trình công tác, đại tá Quy là trưởng ban chuyên án, tham gia phá nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn, trong đó có đường dây làm cà phê “bẩn” xảy ra tại huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông chấn động cả nước năm 2018.

Đầu năm 2019, đại tá Quy tham gia chỉ đạo phá đường dây làm xăng giả của đại gia Trịnh Sướng; triệt phá đường dây buôn bán gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (SN 1968, trú tại huyện Cư Jút, tên thường gọi Phượng “râu”) năm 2018…