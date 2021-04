Cặp vợ chồng nhập cảnh trái phép nghi nhiễm COVID-19, An Giang họp khẩn

Ngày 15/4, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã có cuộc họp khẩn để bàn giải pháp phòng, chống trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia đang ở mức nguy hiểm. Tính đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm tại quốc gia này là hơn 4.800 ca; trong đó liên quan đến “Sự kiện cộng đồng ngày 20/2” đã làm khoảng 4.300 người nhiễm. Chính vì vây, Chính phủ nước này đã quyết định đóng cửa địa bàn Thủ đô Phnom Pênh và TP Ta Khmau; tỉnh Kandal đóng tạm thời trong thời gian 14 ngày, tính từ 00h00’ ngày 15/4 - 28/4/2021 nhằm đảm bảo quản lý dịch bệnh trên các địa bàn nói trên. Đồng thời, ngăn chặn không cho lây lan đến các khu vực khác.

Tại Việt Nam, ngày 13/4 Đồn biên phòng Cửa Khẩu Long Bình và Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang thông báo, tại Khu trạm kiểm soát Cửa khẩu Khánh Bình, tổ công tác vừa phát hiện vợ chồng ông D.D.Q và bà T.T.B nhập cảnh trái phép từ Phnom Pênh về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa 2 trường hợp này cách ly tập trung tại khu cách ly xã Khánh An.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả CDC An Giang thông báo có ông D.D.Q “nghi ngờ nhiễm COVID-19”. Ngay sau đó, 2 vợ chồng này được lấy mẫu gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả nghi ngờ cả 2 đều dương tính. Hiện, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã gửi mẫu nhờ viện Pasteur tham chiếu kết quả.

Từ kết quả trên, Đội đáp ứng nhanh của huyện An Phú đã phối hợp Trung tâm y tế 2 xã Khánh An và Thị trấn Long Bình, tiến hành điều tra và cho cách ly ngay các trường hợp tiếp xúc gần với các đối tượng nêu trên.

Ông Phạm Thanh Tâm - Giám đốc CDC An Giang cho biết, hiện tại, sức khỏe của 2 đối tượng ổn định, không có các triệu chứng ho, sốt hoặc khó thở. Đồng thời, ông Tâm cũng đề nghị chuyển 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 về Trung tâm y tế huyện An Phú cách ly và điều trị. Tiến hành phun khử khuẩn xe chuyên chở đối tượng, đồn biên phòng, trạm kiểm dịch y tế, …

Tại cuộc họp, Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này yêu cầu ngành y tế xây dựng nhanh bệnh viện dã chiến tại huyện Châu Thành để phục vụ tốt công tác cách ly, điều trị; tránh bị lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Đối với 2 ca nghi nhiễm, ông Bình chỉ đạo Sở Y tế phải có sự hỗ trợ kịp thời cho y tế huyện An Phú về trang thiết bị, cũng như kinh nghiệm về việc điều trị dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ trong việc điều trị bệnh. Truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần; thực hiện tiêu độc, khử trùng các Cửa khẩu và các cơ sở điều trị bệnh để đảm bảo an toàn phòng dịch. Không thông quan hàng hóa qua cửa khẩu sau 18h hằng ngày. Lực lượng biên phòng chủ trì cùng quân sự và công an xây dựng lực lượng dự phòng để sẵn sàng thay thế cho lực lượng tuyến đầu nhằm đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống dịch, trong đó lực lượng Biên phòng là nòng cốt. Tiếp tục truyền thông để mỗi người dân luôn là “một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19”, khuyến cáo người dân thực hiện tốt 5K và không hoang mang trước tình hình dịch bệnh. Đồng thời, công khai kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trên tinh thần không che giấu dịch.