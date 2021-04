Cấp căn cước công dân xuyên đêm 4 ngày nghỉ lễ, người dân được đưa đón miễn phí

TPO - Dịp lễ 30/4 và 1/5 có đến 4 ngày nghỉ. Dù vậy, để kịp tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD), lực lượng công an vẫn làm việc suốt ngày lẫn đêm không nghỉ. Ngoài ra, công an còn bố trí xe miễn phí chở người dân đi làm căn cước công dân.

Ngày 24/4, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện công an tỉnh Bình Dương cho biết, để kịp tiến độ đề ra, đơn vị được tăng cường thực hiện công tác cấp CCCD cho người dân địa phương. Kỳ nghỉ lễ 4 ngày sắp tới, Công an tỉnh Bình Dương vẫn làm việc ngày đêm và không nghỉ.

Công an Bình Dương cấp CCCD cho người dân suốt 4 ngày nghỉ lễ

Với mục tiêu hoàn thành việc cấp thẻ CCCD cho tất cả người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 1/7/2021, Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung tối đa mọi nguồn lực hiện có, kể cả việc “tăng ca” làm đêm cho kịp tiến độ.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện toàn tỉnh được Bộ Công an trang cấp 20 bộ máy để cấp thẻ CCCD cho người dân. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ CCCD của người dân và bảo đảm đúng thời gian quy định của Bộ Công an, Công an Bình Dương tập trung mọi nguồn lực hiện có tiến hành cấp thẻ CCCD 3 ca/ ngày, liên tục ngày đêm kể cả làm ngày thứ bảy, chủ nhật và tăng cường làm lưu động tại các xã, phường, thị trấn.

Bình Dương nằm trong 10 tỉnh, thành phố được Bộ Công an chọn làm điểm thực hiện hoàn tất đến ngày 1/7.

Người đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước được đưa đón làm CCCD miễn phí

Tại tỉnh Bình Phước, lực lượng công an được bố trí tăng cường làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp cấp CCCD cho người dân.

Thời điểm hiện nay tại Bình Phước đang là mùa điều, ban ngày người dân bận thu hoạch điều, thường tranh thủ ban đêm để đi làm căn cước công dân. Đây là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đường đi vào ban đêm rất khó khăn.

Người đồng bào ở Bình Phước ban ngày thu hoạch điều, ban đêm làm CCCD

Để hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đi lại khó khăn, Công an xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng) đã vận động xe khách loại 52 chỗ thực hiện đưa, đón miễn phí người dân từ 19h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Chỉ trong ngày 23 và 24/4, có khoảng 300 người được đưa rước, trong đó ưu tiên người cao tuổi, học sinh, phụ nữ có thai, có con nhỏ, gia đình không có phương tiện đi lại...