Cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: Khơi thông nguồn vốn, đồng loạt thi công

Ngoài giá vật liệu tăng cao gây khó khăn cho doanh nghiệp dự án thì nguồn cung vật liệu cát cũng đang gặp khó do thời gian gần đây, Công an tỉnh Nghệ An đang ra quân cân kiểm tra tải trọng xe và xe quá khổ dẫn đến các đơn vị cung cấp dừng hoạt động.