Cận cảnh bệnh viện ôm ‘đất vàng’ chậm di dời

Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An tại 59 ngõ Thông Phong (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) dù đã hết hạn thuê đất nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, tại bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân đến khám nhưng không đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Do đó, người dân khu vực kiến nghị thu hồi khu đất này để xây trường học, xây trụ sở làm việc các cơ quan của địa phương.