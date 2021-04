Cả ngôi nhà 2 tầng đổ nghiêng như một... khối xếp hình

Một vụ tai nạn hi hữu vừa xảy ra hồi 2h sáng ngày 12/4 tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập xuống đường.

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra lúc 2h đêm nhưng may mắn không có thương vong về người do một người đang nằm ngủ trong nhà kịp thời phát hiện tiếng động lạ, khẩn trương thoát thân ra ngoài trước khi cả ngôi nhà đổ ụp.

Ngôi nhà 2 tầng đổ nghiêng nhưng phần tường bao vẫn không bị vỡ.

Ngôi nhà số 117 đường Quy Hóa đổ ra đường trong đêm, khi không có người qua lại nên không ai bị thương vong.

Cơ quan chức năng thành phố Lào Cai đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà. Bước đầu xác định nhiều khả năng do chủ số nhà 119 đường Quy Hóa sát ngôi nhà 117 đang thi công móng nhà, gây sụt lún, nghiêng đổ.

Một vài hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy cả ngôi nhà 2 tầng nghiêng đổ hẳn xuống đường nhưng cơ bản kết cấu bên ngoài vẫn vuông vắn nguyên vẹn, nhiều người ví von trông như một khối xếp hình.

Cả ngôi nhà đổ nghiêng xuống như một khối xếp hình.

Ngôi nhà bị sập ra phía đường Lý Công Uẩn là đường 1 chiều của thành phố Lào Cai, ban ngày khá đông phương tiện qua lại.