Bình Dương tập trung nguồn lực mở đường liên kết vùng

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông tin, trong quý 1/2022, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các ca nhiễm tăng cao, trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, vì thế có nhiều tác động đến hoạt động KT-XH của địa phương, nhất là sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, các sở, ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển KT-XH; Do đó, tình hình KT-XH có nhiều tín hiệu tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng trước đó đề ra.

Toàn cảnh buổi họp báo

Về tình hình kinh tế, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 66.290 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9 tỷ 070 triệu đô la Mỹ, tăng 9,8%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5 tỷ 987 triệu đô la Mỹ, tăng 0,2%; thặng dư thương mại đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Thu hút đầu tư trong nước 15.800 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài 1 tỷ 683 triệu đô la Mỹ (bằng 425% so với cùng kỳ).

Bình Dương tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện các dự án mở rộng đường huyết mạch phát triển kinh tế

Theo UBND tỉnh Bình Dương, dù dịch bệnh vẫn còn phức tạp, tuy nhiên các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện “mục tiêu kép”, người dân, DN đã có nhiều kinh nghiệm, chủ động, bình tĩnh, nhất quán trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Từ đó giữ vững được địa bàn an toàn, ổn định, có nhiều tín hiệu khả quan trong phát triển KT-XH.

Bình Dương đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2022. Cụ thể, địa phương này tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển KT-XH.

Trong đó, tập trung quyết liệt thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Chủ động tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung đô thị cấp huyện; thực hiện lựa chọn tư vấn, hoàn thiện đề cương Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, kế hoạch phát triển nhà ở; tập trung nguồn lực sớm triển khai dự án đầu tư đường Vành đai 3, mở rộng Quốc lộ 13, đường Mỹ Phước – Tân Vạn; liên kết vùng tạo đà phát triển, thuận lợi giao thương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Trước đó, trong quý 1/2022, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khởi công, khánh thành một số dự án trọng điểm như cầu Bạch Đằng 2 (kết nối tỉnh Đồng Nai), KCN VSIP 3 quy mô 1.000 ha đất, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.