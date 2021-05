Bắt thêm một đối tượng thuê nhà, phục vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 10/5, nguồn tin cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính tại Phòng 3817, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tại đây, tổ công tác phát hiện 1 người đàn ông tên Meng Zhong Xing (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc) lưu trú trái phép, không có hộ chiếu, giấy thị thực cũng như các loại giấy tờ khác có giá trị nhập cảnh tại Việt Nam.

Bước đầu, Meng Zhong Xing khai nhận, khoảng đầu tháng 4/2021, thông qua một người quen ở tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc) đã liên hệ với đối tượng Nguyễn Xuân Phức (SN 1987, trú tại Tam Dị, Lục Ngạn, Bắc Giang) nhờ thuê phòng ở Hà Nội để ở trong thời gian 1 tháng. Phức đã đồng ý và nhận 10 triệu đồng từ Meng Zhong Xing.

Ngày 14/4, Phức thuê căn hộ S2.110521 chung cư ở Gia Lâm, Hà Nội và gửi địa chỉ cho Meng Zhong Xing tự tìm đến. Ngày 17/4, Meng Zhong Xing và 4 người Trung Quốc khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào Việt Nam và ở tại căn hộ trên.

Hai ngày sau Meng Zhong Xing nhờ Phức thuê 1 căn hộ khác để ở tại Hà Nội. Tiếp đó, ngày 19/4, Phức thuê phòng 3817, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu và đưa Meng Zhong Xing đến ở tại căn hộ trên, đồng thời mua thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Từ lời khai của đối tượng, cảnh sát đã kiểm tra căn hộ S2.110521 nêu trên, nhưng 4 người Trung Quốc đã bỏ đi, hiện chưa xác định được tung tích.

Hiện cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm y tế quận lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi tập trung cách tại Bệnh viện công an thành phố đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Liên tiếp bắt giữ người nhập cảnh trái phép tại các tỉnh, thành

Cũng trong ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa phát hiện 5 trường hợp là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cụ thể tại khu vực chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng; khu vực đầu đường cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) thuộc xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên phát hiện 2 đối tượng.

Ngay sau khi phát hiện các đối tượng, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly lập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên); phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, làm rõ lịch trình di chuyển, hoạt động của các đối tượng và truy vết các trường hợp có liên quan.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 9/5, tổ tuần tra chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch số 6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thực hiện nhiệm vụ tại khu vực từ mốc số 406 đến mốc số 407 biên giới Việt Nam - Lào (thuộc bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện đối tượng Vi Văn Điều (SN 1986, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) và Ngân Văn Điền (SN 1982, trú xã Nga My, huyện Tương Dương) có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua điều tra, xác minh, tháng 1/2019 Vi Văn Điều xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bằng giấy thông hành. Còn Ngân Văn Điền xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng giấy thông hành hồi tháng 2/2020. Cả 2 đều làm công nhân tại thủy điện Nậm Ngừm 4, thuộc bản Xai, huyện Phù Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn điều tra, xác minh hành vi nhập cảnh trái phép của 2 đối tượng.

Cả 2 đối tượng đều khai nhận, do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Lào diễn biến phức tạp nên muốn về nước nhưng sợ phải đi cách ly.

Ngày 6/5 bắt xe khách đến huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng. Đến trưa 9/5, 2 đối tượng đi bộ theo đường mòn qua biên giới để nhập cảnh trái phép thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.