Bắt tạm giam 2 cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai

Ngày 23/6, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội: “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và phạm tội “rửa tiền”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 4 người là cựu lãnh đạo sở và UBND tỉnh Lào Cai để phục vụ điều tra.

Ông Lê Ngọc Hưng (bên trái) và Nguyễn Thanh Dương.

Các bị can gồm: ông Nguyễn Thanh Dương và ông Lê Ngọc Hưng, đều nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; cùng các ông Mai Đình Định, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai và ông Phan Văn Cương, hiện là Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét tại nhà của một trong bốn bị can tại thành phố Lào Cai. Ảnh: ANTV Lào Cai.

Cũng trong ngày 23/6, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai còn ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1960, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Các quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Liên quan vụ án khai thác quặng apatit trái phép xảy ra tại công ty Lilama và Apatit Việt Nam, ngày 11/8/2021, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Thừa, sinh năm 1959, nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama để điều tra những vi phạm trong việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Những vi phạm nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 3238/KL-TTCP về chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 - 2015.

Tiếp đó, đến ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1957, nguyên là Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và ông Phạm Cao Khiêm, sinh năm 1955, nguyên là Phó Tổng Giám đốc công ty này để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Ngày 31/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 1957, nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam; Lương Văn Na, sinh 1954, nguyên là Phó Tổng Giám đốc và Cao Văn Tham, sinh năm 1957, nguyên là Phó phòng Kế hoạch thị trường, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam.