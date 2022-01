Bắt khẩn cấp người bố dùng dao gây thương tích cho 2 con nhỏ vì mâu thuẫn với vợ

TPO - Do mâu thuẫn, bức xúc với vợ, một người đàn ông ở Quỳnh Phụ, Thái Bình đã dùng dao gây thương tích cho 2 con nhỏ rồi tự cứa vào cổ mình tự vẫn. Rất may cả 3 người đều chỉ bị thương tích nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng nay, 23/1, Công an tỉnh Thái Bình đã cung cấp thông báo chính thức kết quả xác minh thông tin gây xôn xao dư luận về việc người bố dùng dao cứa vào cổ 2 con, sau đó tự cứa cổ mình xảy ra ở thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 21/1 tại quán bánh mỳ Quỳnh Anh ở tổ dân phố số 5 (khu 3 cũ, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), do mâu thuẫn vợ chồng và bức xúc với vợ, Nguyễn Văn Mạnh (35 tuổi) cầm 1 con dao thái màu trắng cứa vào cổ 2 con đẻ còn nhỏ (4 và 5 tuổi).

Thấy sự việc trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình.

Ngày sau đó, cháu M.K, Q.A và Mạnh được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả điều trị của bệnh viện xác định Mạnh và 2 con bị thương, rách da ở vùng cổ, hiện sức khỏe các cháu ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến hôm qua (22/1), Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Phụ thực hiện giữ người trong trường khẩn cấp và thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tài khoản đăng thông tin không chính xác đã làm việc với cơ quan công an và bóc dỡ thông tin - Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết, cơ quan này cũng đã điều tra, xác minh về việc xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, không đúng sự thật về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, lực lượng an ninh Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện, hồi 20 giờ 21 ngày 21/1, chị Lương Thị T (26 tuổi, trú tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên "Hạo My" để cung cấp, bình luận thông tin sai sự thật về vụ việc, gây hoang mang, hiểu lầm trong nhân dân, dư luận.

Tại cơ quan công an, chị Lương Thị T khai nhận bản thân không hề chứng kiến sự việc, chỉ được nghe kể lại nhưng đã cung cấp thông tin lên mạng xã hội làm thay đổi hoàn toàn tính chất, nội dung vụ việc. Thông tin chị T cung cấp đã gây ra hoang mang cho nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây hiểu nhầm về vụ việc.

Sau đó, chị Lương Thị T đã tháo gỡ thông tin và công khai nhận lỗi.