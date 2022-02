Bản tin 8H: Tin mới vụ nam sinh Bình Định mất tích khi vào TPHCM nhập học

Ngày 14/2, gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) cho biết, đã gửi đơn đến Công an phường 26, (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trình báo việc mất liên lạc với Nghĩa khi em này trên đường từ quê vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, trú tại TP.HCM), chị họ Nghĩa, cho biết, theo thông tin mới nhất, công an đã trích xuất camera xung quanh bến xe Miền Đông, phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Honda Dream, được cho là đã chở Nghĩa từ cổng số 5 của bến xe trên Quốc lộ 13. Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 5h ngày 12/2, trước khi gia đình mất liên lạc với Nghĩa.

Một người đàn ông chạy xe máy Honda Dream, được cho là đã chở Nghĩa từ cổng số 5 của bến xe trên Quốc lộ 13.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới đây nên hôm nay (15/2), Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm. Tuy nhiên, nền nhiệt khu vực này có xu hướng tăng nhẹ 2-3 độ C, thấp nhất có nơi dưới 9 độ C và cao nhất là 20 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có mưa giông vài nơi nhưng trưa chiều xuất hiện nắng ấm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-22 độ. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và giông, đặc biệt vào chiều tối. Nam Bộ trời nắng nóng. Riêng thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét với nhiệt độ thấp nhất tăng 2 độ so với hôm qua, là 13 độ và cao nhất lên đến 20 độ.

Khoảng 16h20 ngày 14/2, trên đường giao thông nông thôn thuộc thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, xe tải BKS Lâm Đồng (chưa rõ danh tính người cầm lái) đang đậu trên đường thì bất ngờ bị tuột dốc lao vào nhà anh K’Tuyn. Vụ tai nạn khiến căn nhà sập hoàn toàn. Lúc vụ việc xảy ra, trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng anh K’Tuyn và 2 con nhỏ. Vụ tai nạn khiến bé gái 4 tuổi và bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ, còn vợ chồng anh K’Tuyn bị thương.

Chiều 14/2, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II đã trao Quyết định cho Trung tá Lê Nguyễn Quốc Việt, Trưởng phòng Chính trị, Trường Cao đẳng CSND II, và chúc mừng Trung tá Lê Nguyễn Quốc Việt trên cương vị công tác mới.

Ngày 14/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.031 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân mới có 20.924 ca trong cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.540.273 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.193 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.232.947 ca. Từ 17h30 ngày 13/02 đến 17h30 ngày 14/02 ghi nhận 91 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.037 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 14/2, Hà Nội ghi nhận 3.507 ca bệnh COVID-19, trong đó có 557 ca cộng đồng và 2.950 ca đã cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại 477 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (160 ca); Chương Mỹ (154 ca); Đống Đa (137 ca); Nam Từ Liêm (125 ca); Bắc Từ Liêm (110 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), thành phố Hà Nội ghi nhận 175.245 ca mắc COVID-19. Tính đến hết ngày 13/2, Hà Nội có 87.806 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. (XEM CHI TIẾT)

Tại buổi họp báo chiều 14/2, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cho biết, theo điều chỉnh mới của Bộ Y tế, từ 28/1 hoạt động xét nghiệm tại sân bay đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam phải có xét nghiệm âm tính trong thời gian 72 giờ trước khi nhập cảnh. Người nhập cảnh phải khai báo y tế trên phần mềm PC-COVID. Theo ông Tâm, những trường hợp đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo quy định sẽ được về nhà và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 3 ngày và 7 ngày với người chưa tiêm. (XEM CHI TIẾT)