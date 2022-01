Bản tin 8H: Bình Dương có tân giám đốc CDC sau vụ Việt Á

Chiều 8/1, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết đang kiện toàn nhân sự ở CDC Bình Dương sau khi ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương bị khởi tố điều tra vì liên quan đến việc mua kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Theo đó, Sở Y tế Bình Dương đã phân công ông Nguyễn Kiều Uyên làm Giám đốc CDC Bình Dương. Trước khi đảm nhận chức vụ mới, ông Nguyễn Kiều Uyên là Phó Giám đốc Thường trực của CDC Bình Dương.

CDC Bình Dương có tân giám đốc sau vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á.

Ngày 8/1, sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng công bố nâng cấp độ dịch bệnh COVID-19 tại TP Hải Phòng lên cấp độ 4 (vùng đỏ), Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng phát đi công văn thông báo dừng hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ tại TP Hải Phòng kể từ ngày 8/1. Cụ thể, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh và đến tỉnh; tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn các địa phương nêu trên thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/1, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch ra biển khiến trời nhiều mây, không khí ẩm hơn, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, trời rét. Nhiệt độ giảm nhẹ 1-2 độ C so với ngày hôm qua, trời rét cả ngày, vùng núi cao Đông Bắc Bộ có nơi xuống dưới 12 độ C. Trung Bộ lạnh khô, trời nắng. Nam Bộ nắng đẹp. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Ngày 8/1, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới với 40 ca nhập cảnh và 16.513 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 12.055 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.876.394 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố là 8.990 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.488.038 ca. Từ 17h30 ngày 07/01 đến 17h30 ngày 08/01 ghi nhận 240 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.117 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/1, thành phố Hà Nội thông báo ghi nhận 2.791 ca bệnh COVID-19, trong đó có 504 trường hợp ở cộng đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, các bệnh nhân phân bố tại 386 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (144 ca); Hai Bà Trưng (127 ca); Hoàn Kiếm (118 ca); Bắc Từ Liêm (88 ca); Thanh Trì (72 ca)… Cộng dồn số trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 68.147 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Tối 8/1, UBND huyện Quan Hoá, Thanh Hóa, xác nhận thông tin về vụ lật thuyền trên sông Mã, đoạn qua bản Mỏ, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, khiến 3 người mất tích. Danh tính các nạn nhận ban đầu được xác định, gồm: Ông Hà Văn Q. (SN 1966), bà Hà Thị H. (SN 1960) và cháu gái là Hà Thị Tr. (SN 2012), có hộ khẩu ở bản Phé, xã Phú Xuân (Quan Hóa). Thời điểm xảy ra tai nạn vào cùng ngày, trên thuyền có 4 người, bao gồm vợ chồng ông Q. bà H., cháu Tr. bị dòng nước cuốn trôi, một người khác may mắn thoát nạn. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3 theo hướng xây bổ sung 2 cầu vượt đô thị tại đoạn qua cầu vượt Mai Dịch. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung hạng mục xây dựng 2 đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 348 tỷ đồng. Hai đơn nguyên cầu đô thị được thiết kế chạy dọc 2 bên cầu vượt Mai Dịch để tăng năng lực khai thác của tuyến vành đai 3 trên cao và xóa bỏ xung đột giao thông. Bề rộng mỗi cầu là 7,75 m, gồm một làn xe cơ giới rộng 3,5 m và một làn xe thô sơ rộng 3 m. (XEM CHI TIẾT)