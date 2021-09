Bản tin 8H: Bị phạt vì không đeo khẩu trang, kê bàn giữa đường 'sống ảo' đăng lên mạng

Ngày 5/9, ông Võ Phan Duyệt, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng (TP Pleiku, Gia Lai) ký quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với V.V.T. (SN 1987) và P.V.B. (SN 1975, cùng trú tại số 46 Đinh Tiên Hoàng, tổ 2, phường Diên Hồng). Trước đó, sáng 4/9, hai trường hợp trên đặt bàn uống nước giữa đường lớn gần nhà. Ông T. chụp lại hình ảnh đó và đăng lên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Xóm chợ lớn họp nhau uống trà”. Trong quá trình chụp, 2 người không đeo khẩu trang. Khi lực lượng chức năng đến xác minh, ông T. và B. khai, mang bàn ra đường để chụp ảnh đăng Facebook rồi vào nhà ngay. Ngoài bị phạt tiền, ông T. bị yêu cầu gỡ bài đăng và cam kết không tái phạm.

V.V.T. làm việc tại trụ sở công an phường. Ảnh: VTC

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản đã có bình luận trong nhóm “Quỳnh Phụ Thái Bình quê hương tôi” cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh lơ là, để người ngoài tỉnh thông chốt. Qua xác minh của cơ quan chức năng, đây là thông tin không chính xác, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh Thái Bình. Khi được mời đến làm việc, chủ tài khoản Facebook trên thừa nhận do bản thân thiếu hiểu biết, có những chia sẻ, quan điểm sai lệch về công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (6/9) đến ngày 7/9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 70mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều và tối nay (6/9), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo từ đêm 7 đến ngày 9/9, mưa dông ở các khu vực có khả năng gia tăng; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Tối 5/9, Bộ Y tế thông tin trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên côn thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận 281 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh (222), Bình Dương (38), Tiền Giang (5), Cần Thơ (4), Long An (3), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Nai (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 5/9, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.137 ca nhiễm mới với 36 người nhập cảnh và 13.101 ca trong nước (7.521 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 3.580 ca. So với hôm qua, TP. Hồ Chí Minh tăng 2.122 ca, Bình Dương tăng 1.055 ca, Đồng Nai tăng 251 ca, Long An tăng 212 ca, Kiên Giang tăng 220 ca. Thống kê cho thấy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 524.307 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tại buổi họp báo chiều 5/9, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, thành phố sẽ cho chợ Bình Điền - chợ đầu mối lớn nhất thành phố, hoạt động trở lại từ ngày 7/9 để cung ứng hàng hóa cho các hệ thống, chi nhánh phân phối. Bên cạnh đó, ông Nguyên Phương thông tin phương án thành phố đang cân nhắc mở lại chợ truyền thống để có thể cung ứng cho người dân trong thời gian gần. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/9, tại buổi họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh tại TPHCM, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, hiện tại, trên mạng đang lan truyền một số thông tin như bắt đầu thực hiện sống chung với COVID-19 từ ngày 15/9. Ông Hải khẳng định đây đều là những thông tin sai sự thật. Ông Hải nói thêm, thông tin ai đã tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được hoạt động sau ngày 6/9 hoặc 15/9 cũng không đúng. Theo ông Hải, tính đến nay Thành phố chưa có thông tin về quy định cụ thể. (XEM CHI TIẾT)