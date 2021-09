Bản tin 8H: Giám đốc bệnh viện bị phê bình vì nhân viên vừa đi làm đã thành F0

TPO - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang bị phê bình vì nữ nhân viên xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi vừa đi làm sau khi kết thúc 6 tháng nghỉ thai sản.

Tối 3/9, UBND tỉnh Bắc Giang có công văn hỏa tốc về việc phê bình trong công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu giám đốc Sở Y tế Bắc Giang kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, phê bình Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bà N.T.H.N và các cá nhân liên quan về việc bà N.T.H.N không xét nghiệm COVID-19 trước khi đi làm trở lại sau 6 tháng nghỉ thai sản. Bà N.T.H.N là cán bộ Phòng Kế toán - Tài chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang. Bà N. chỉ mới đi làm trở lại từ ngày 1/9, một ngày sau có kết quả dương tính với SARS -CoV-2.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video nhiều người tụ tập xem ca nhạc tại bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. Tại họp báo tối 3/9, bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết, tối 2/9, Thành đoàn Thành phố có tổ chức chương trình ca nhạc tại Bệnh viện dã chiến 6,7,8 nhân dịp lễ Quốc khánh. Theo bà Trân, tất cả các lực lượng tham gia đều xét nghiệm COVID-19 âm tính và đã tiêm vắc xin, không có người dân bên ngoài vào. Cũng trong tối 3/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định, những người tụ tập dưới sân chủ yếu là nhân viên y tế, bệnh nhân không xuống sân và ở tại mỗi phòng hoặc ở lan can để xem. Theo ông Châu, phía Thành đoàn đã rút kinh nghiệm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (4/9), Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Từ đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm/12h, có nơi trên 70mm/12h. Chiều và tối nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Công an TP Hà Nội có phương án tổ chức 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào phân vùng 1 (vùng đỏ) để các lực lượng khác phối hợp triển khai. Thời gian triển khai từ 7h ngày 4/9. Cụ thể, 21 chốt trực loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do UBND thành phố quản lý. 9 chốt trực do UBND quận, huyện quản lý đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình (chốt loại 2). Đơn vị chủ trì thực hiện Công an quận, huyện, tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng. 9 chốt loại 3 do UBND xã, phường, thị trấn quản lý và công an xã, phường, thị trấn chủ trì thực hiện. (XEM CHI TIẾT)

Tối 3/9 Bộ Y tế cho biết, trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cổng thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho thấy ghi nhận 308 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (250), Bình Dương (44), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.476 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). (XEM CHI TIẾT)

Tối 3/9 Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới với 28 người nhập cảnh và 14.894 trường hợp trong nước (9.275 ca cộng đồng). Đây là ngày ghi nhận tổng số ca mắc cũng như ca trong cộng đồng cao nhất từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam. Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.708 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 2.536 ca (8.499), Bình Dương giảm 828 ca (3.676). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 501.649 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo báo cáo của huyện Diễn Châu, trên địa bàn vừa xuất hiện 3 trường hợp F0 tại cộng đồng, gồm bệnh nhân H.T.S (nữ, sinh 1959), N.X.S (nam, sinh 1996) và P.T.T (nữ, sinh 1968). Cả 3 bệnh nhân đều ở xóm 1 Ái Quốc, xã Diễn Hồng; có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân N.X.T (con trai của bệnh nhân H.T.S) là lái xe ô tô đường dài. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm đình chỉ công tác của bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Diễn Hồng trong 2 tuần. Công an huyện Diễn Châu thực hiện tạm đình chỉ công tác của trưởng Công an xã Diễn Hồng, làm rõ trách nhiệm nắm bắt biến động dân cư. (XEM CHI TIẾT)