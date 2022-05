'Áo xanh' xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa đổ rạp sau mưa lũ

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao, từ tối ngày 21/5 đến nay, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn liên tiếp mấy ngày qua khiến hàng trăm ha lúa và hoa màu đang vào vụ thu hoạch bị đổ rạp, hư hỏng. Lúa chín ngâm trong nước đã mấy ngày, nếu không thu hoạch kịp sẽ mất trắng.