Vụ trộm 5 tỷ đồng nhà nguyên giám đốc Sở GTVT Trà Vinh: Hé lộ nguồn gốc tài sản

TPO - Liên quan vụ trộm 5 tỷ đồng nhà nguyên giám đốc sở, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị an, bắt tạm giam 4 tháng đối với Sơn Thanh Tuấn về hành vi “trộm cắp tài sản”. Về nguồn gốc tài sản bị trộm, gia đình cho biết, do tích cóp từ xưa cho đến nay.