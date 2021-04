Vụ ‘logo xe vua’: Thanh tra giao thông thừa nhận bỏ qua vi phạm nhưng không nhận tiền

TPO - Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, một số Thanh tra giao thông (TTGT) không bị xử lý hình sự dù trong số này có người thừa nhận nhậu với bị can, giúp bỏ qua lỗi vi phạm.

Theo kết luận điều tra vừa công bố, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có xác minh, ghi lời khai của 18 TTGT thuộc 2 địa phương Bình Dương và TPHCM.

Làm việc với Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Minh Cảnh (Cán bộ thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương) thừa nhận có quen biết với bị can Nguyễn Văn Thới. Ông Cảnh cũng có vài lần nhậu cùng với ông Thới.

Đáng lưu ý là chính ông Nguyễn Minh Cảnh thừa nhận, có một số lần giúp bị can Thới can thiệp các tổ công tác TTGT tỉnh Bình Dương xin bỏ qua lỗi quá tải.

'Logo xe vua'. Ảnh: TP.

Ông Trần Thanh Sơn (Cán bộ thanh tra Sở GTVT TPHCM) thừa nhận có quen biết với bị can Lê Thị Cẩm Vân. Ông Sơn cũng có một vài lần giúp Vân bỏ qua lỗi vi phạm quá tải, khi bà Vân điện thoại giúp. Lý giải việc giúp bà Vân, ông Sơn nói là do ‘nể nang’ việc bà Vân có quen biết với 1 cán bộ CSGT.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cũng cho các bị can nhận dạng những TTGT mà các bị can khai là đã đưa tiền cho họ.

Bị can Lê Thị Cẩm Vân nhận ra được ảnh ông Phan Minh Hải (Đội phó Đội 7, Thanh tra Sở GTVT TPHCM), đồng thời Vân khai lý do nhận ra được ông Hải vì "đã gặp mặt Hải".

Bị can Trần Trọng Nhân nhận ra được ảnh ông Trần Trung Phương (Cán bộ Đội 8, Thanh tra Sở GTVT TPHCM). Theo Nhân khai, bị cáo này đã được bà Vân nhờ đưa tiền cho ông Phương nên có gặp ông này 2 lần trong đó có một lần gặp tại một quán cà phê trước Đội 8, Thanh tra Sở GTVT TPHCM.

Tại cuộc đối chất, bị can Thới vẫn giữ nguyên lời khai là có đưa tiền hối lộ cho ông Nguyễn Minh Cảnh để nhờ bảo kê xe quá tải mua logo “Garage Thành Đô”. Tuy nhiên, ông Cảnh chỉ thừa nhận có quen biết, có nhậu chung nhưng không nhận tiền của bị can Thới.

Tương tự, đối chất với ông Trần Thanh Sơn, Trần Trung Phương, Phan Minh Hải, các bị can điều giữ nguyên lời khai có đưa tiền nhờ giúp đỡ, còn các TTGT đều không thừa nhận việc nhận tiền của các bị can.

Theo Cơ quan điều tra, các lời khai của các bị can phù hợp với nhau về các khoản tiền đưa hối lộ cho một số TTGT, qua kiểm tra điện thoại thu giữ của các bị can thì có những số điện thoại các bị can khai là liên lạc với TTGT, trùng với số điện thoại của Cơ quan CSĐT xác minh, thu thập tại các đơn vị công tác của các cán bộ liên quan. Điều đó thể hiện lời khai của các bị can về mối quan hệ là có căn cứ.

Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, các TTGT đều không thừa nhận đã nhận tiền của các bị can để bảo kê xe quá tải; không có chứng cứ vật chất và không có tài liệu khác chứng minh các TTGT nhận hối lộ. Từ đó, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi của các TTGT...

Các bị can trong vụ án 'logo xe vua'. Ảnh: Tân Châu

Tại bản kết luật điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đơn vị này đã đề nghị Viện KS truy tố cụu CSGT Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Phòng CSGT, CA tỉnh Đồng Nai) tội danh “Môi giới hối lộ”. Các bị can Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Huỳnh Tấn Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Mai Hữu Nhân, Trần Trọng Nhân, Mai Văn Thái Em, Nguyễn Minh Thiên, Lê Thị Cẩm Vân và - cùng ngụ tại TPHCM và cùng bị đề nghị truy cứu tội “Đưa hối lộ”.

KLĐT nêu, từ tháng 1/2014 đến 8/2015, Nguyễn Văn Thới, Lai Thị Cẩm Vân và các đồng phạm đã cấu kết với một số tài xế, chủ xe tải thường lưu thông trên các tuyến đường thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM góp tiền đưa hối lộ cho TTGT, CSGT để không bị xử phạt.

Các bị can tổ chức in logo có số “68” và chữ “Garage Thành Đô”; Vân in logo chữ “xe chở hàng” bán cho chủ xe, tài xế giá từ 2,5-3 triệu đồng/logo dán làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra.

Trước đó, ngày 18/10/2019, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TPHCM. Tại bản án sơ thẩm tuyên ngày 3/10/2018 đã phạt cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân 8 năm tù; Nguyễn Văn Thới 14 năm tù, Trần Quốc Thái 10 năm tù, Lê Thị Cẩm Vân 9 năm tù . Các bị cáo còn lại lãnh từ 1 năm 6 tháng tới 4 năm tù.