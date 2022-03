Vòng Xoáy Đam Mê: câu chuyện về mối quan hệ gia đình truyền thống

Jang Hee-Jin (Jung Hae-Dang): Jang Hee-Jin, nữ diễn viên hạng A tại Hàn Quốc với các bộ phim nổi tiếng đình đám tại xứ Kim Chi như: Big, Scholar Who Walks the Night, On the Way to the Airport,… Cô được lựa chọn làm diễn viên sáng giá thay thế cho nàng cỏ Goo Hye Sun từ tập 7 vì lý do sức khỏe của Hye Sun.