Video: HLV Mourinho bị đuổi vì làm loạn trong trận cầu 6 thẻ đỏ

TPO - Trọng tài đã thẳng tay rút thẻ đỏ với HLV Mourinho trong trận đấu giao hữu giữa AS Roma và Real Betis.

Sau hơn 50 phút thi đấu, AS Roma và Real Betis hoà nhau với tỷ số 2-2. Ít phút sau, Alex Moreno bên phía đội bóng Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ ba từ một tình huống dùng tay chơi bóng. Do đây là trận đấu giao hữu không có sự can thiệp của VAR nên bàn thắng vẫn được công nhận.

Các cầu thủ AS Roma phản ứng quyết liệt với quyết định này của trọng tài và xông vào định ăn thua đủ. Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ hai đuổi Lorenzo Pellegrini khỏi sân vì phản đối bàn thắng. HLV Mourinho lao vào sân bảo vệ các học trò thì cũng bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo.

Trong những phút còn lại, tiếp tục có thêm hai cầu thủ AS Roma phải rời sân. Mancini và Rick Karsdop bên phía đội bóng Italia nhận thẻ vàng thứ 2 cho các tình huống phạm lỗi với Iglesias và Joaquin. Ngoài ra, João Sacramento - trợ lý của Jose Mourinho và Nuno Santos - HLV thủ môn của AS Roma cũng nhận thẻ đỏ. Tổng cộng, AS Roma có đến 6 thành viên nhận thẻ đỏ.

Chơi thiếu 3 người, AS Roma để thua đậm với tỉ số 2-5.