Vì sao cựu Chủ tịch quận Liên Chiểu bị bắt?

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã họp nhằm xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Đàm Quang Hưng do trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu có dính líu đến những khoản tiền "lót tay” để lo chuyện xử lý thủ tục đất đai hay không?

Cụ thể, thời điểm trước khi Ủy ban kiểm tra Thành ủy có cuộc họp xem xét kỷ luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Thành ủy Đà Nẵng việc ông Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận tiền "lót tay” với một số tiền lớn từ bà Trần Thị Phương Dung (1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Ông Đàm Quang Hưng, cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bà Dung là đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2015, bà Dung mua một lô đất có diện tích 414m2 tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu từ đại diện của Công ty Vạn Tường với giá 300 triệu đồng. Lô đất này nằm trong thửa đất 271, tờ bản đồ số 5 mà UBND TP Đà Nẵng đã giao cho Công ty Vạn Tường vào năm 2003 để xây dựng khu đô thị Vạn Tường.

Tuy nhiên, công ty này không xây dựng hạ tầng đô thị mà tự ý phân lô bán cho Trần Thị Phương Dung kèm theo hồ sơ gồm đơn xin giao đất xây dựng nhà ở và sơ đồ thửa đất có xác nhận giả mạo của UBND phường Hòa Khánh (cũ) trước năm 2004.

Đến năm 2018, bà Dung bán lại thửa đất trên cho Tôn Thất Huy Minh với giá 4 tỷ đồng và nhận cọc số tiền 500 triệu đồng.

Cùng thời điểm đó, Minh thỏa thuận bán lại thửa đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương (quê Quảng Bình, là Việt kiều Belarus) với số tiền gần 5,8 tỷ đồng. Minh nhận cọc từ bà Hương 700 triệu đồng và hẹn làm hồ sơ xin giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên bà Hương trong vòng 3 tháng.

Sau khi bàn bạc với Minh, bà Dung đã thuê người làm một bộ hồ sơ gồm đơn xin giao đất đứng tên bà Hương và sơ đồ thửa đất có xác nhận sẵn của UBND phường Hòa Khánh vào năm 2000 nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, giúp đủ điều kiện để xin cấp sổ đỏ.

Tiếp đó, Dung đưa bộ hồ sơ giả này cho Minh để Minh đưa cho bà Hương ký, ghi rõ họ tên. Bản thân Minh và bà Hương biết được hồ sơ này là giả nhưng tin tưởng Dung sẽ làm được sổ đỏ như cam kết.

Theo đề nghị của Dung và Minh, bà Hương thống nhất đưa một số tiền để Dung đi “lo lót” và sẽ trừ vào tiền mua đất sau này, rồi Hương mang tiền đến UBND quận Liên Chiểu giao cho Dung để Dung gặp ông Đàm Quang Hưng (khi đó là Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu). Tin tưởng vào nguồn gốc lô đất là hợp lệ, ông Hưng đã nhận tiền và hứa sẽ giúp xử lý nhanh hồ sơ này.

Tuy nhiên, khi tiếp nhận hồ sơ theo quy trình, cán bộ chuyên trách về đất đai của quận đã phát hiện hồ sơ này là giả mạo, lô đất không đủ tiền kiện để cấp sổ đỏ và báo lại với ông Đàm Quang Hưng. Ngay sau đó, ông Hưng báo cho Dung biết, đồng thời trả lại tiền cho Dung.

Sau khi Dung gặp ông Hưng, bà Hương tin tưởng nên tiếp tục đưa thêm cho Tôn Thất Huy Minh số tiền gần 2,1 tỷ đồng và Minh dùng số tiền này thanh toán tiếp cho Dung 900 triệu đồng. Đến đầu năm 2019, do không làm được sổ đỏ nên Hương yêu cầu Minh trả lại tiền. Tuy nhiên đến thời điểm này, Minh mới trả lại cho bà Hương một phần số tiền đã nhận, nên bà Hương làm đơn tố giác Minh và Dung với cơ quan Công an.

Hành vi của Dung đã đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với vai trò chủ mưu, Minh vai trò đồng phạm, nên tháng 9/2021, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam đối với Trần Thị Phương Dung. Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tôn Thất Huy Minh cùng với tội danh trên. Ngày 21/2/2022, Công an TP đã hoàn tất và chuyển kết luận điều tra đến Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố hai bị can này.

Tại cuộc họp xem xét kỷ luật ông Đàm Quang Hưng mới đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận định, ông Hưng đã vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời ông Hưng cũng vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Những vi phạm này là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hưng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của ông Hưng và theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đàm Quang Hưng.