Vì sao Bình Dương không điều trị F0 tại nhà?

Giải thích lý do không để F0 điều trị tại nhà, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho rằng do điều kiện nơi ở không đủ an toàn. Tuy nhiên, tới đây địa phương sẽ khảo sát phân vùng để cách ly điều trị F0 ngay tại nhà trọ nếu dịch bệnh còn phức tạp.

Tính từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 46.501 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 12.000 bệnh nhân khỏi bệnh và 390 ca tử vong. Mặc dù áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 1 tháng qua nhưng mỗi ngày Bình Dương đều ghi nhận số ca mắc mới lên đến 4 con số.

Với số ca mắc COVID-19 lớn nhưng để đáp ứng nhu cầu điều trị, Bình Dương triển khai mở rộng số giường tại các bệnh viện dã chiến đang hoạt động, đồng thời mở thêm các bệnh viện khác.

TS.BS Nguyễn Hồng Chương nói về tình hình dịch bệnh và công tác điều trị bệnh nhân

Giải thích lý do vì sao vẫn kiên quyết giữ mô hình cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến, không áp dụng tại nhà, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho Tiền Phong hay, do điều kiện về nơi ở không đảm bảo an toàn theo quy định.

Theo TS.BS Chương, Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai xây dựng và mở rộng các bệnh viện dã chiến để đáp ứng yêu cầu. Bởi, địa phương có lượng người lao động ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc nhiều nên mô hình điều trị cách ly F0 tại nhà rất khó thực hiện. “Những địa phương phía Bắc của tỉnh dân cư thưa có thể áp dụng cách ly, điều trị F0 tại nhà an toàn. Tuy nhiên, đa số những ca mắc lại rơi vào những nơi dân cư đông, sống tập trung, điều kiện nơi ở không đáp ứng theo quy định để điều trị tại nhà”, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương phân tích.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, địa phương đang tổ chức sàng lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng trên diện rộng, đó là lý do số ca tăng cao trong những ngày qua và con số F0 sẽ còn tăng trong những ngày tới. Tuy nhiên, mọi việc đang trong tầm kiểm soát. “Chỉ sợ F0 lai vãng ngoài cộng đồng mà không biết để lây lan diện rộng. Con số ca mắc những ngày qua đều trong những khu vực kiểm soát, sàng lọc”, TS.BS Nguyễn Hồng Chương cho biết.

Cũng theo BS Chương, nhằm giảm tải áp lực của các khu điều trị tập trung hiện hữu, có thêm chỗ để tiếp nhận thu dung, điều trị cho F0 mới, UBND tỉnh Bình Dương có chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng F0 (không có triệu chứng lâm sàng) là công nhân, người lao động đang thuê trọ được thực hiện cách ly, theo dõi y tế tại nơi cư trú. “Cách ly, điều trị tại nhà ở đây không phải nhất nhất là tại căn nhà bệnh nhân sinh sống ổn định mà triển khai bao gồm ở khu nhà xưởng, công ty, khu trọ dành riêng cho công nhân”, bác sĩ Chương giải thích.

Bình Dương mở rộng số giường tại các bệnh viện dã chiến để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19

Tính đến nay, Bình Dương đã cách ly, điều trị F0 tại nhà đối với khoảng 1.000 trường hợp đủ điều kiện an toàn theo quy định với sự theo dõi, giám sát từ ngành chức năng để xử lý tình huống khẩn cấp.

Không để xảy ra tình trạng chủ nhà trọ không tiếp nhận F0 khỏi bệnh, F1 hết cách ly

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Mình cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát, tránh tình trạng chủ nhà trọ không muốn tiếp nhận các F0, F1 sau khi điều trị, cách ly trở lại nhà trọ của mình để tiếp tục theo dõi, giám sát y tế. Các cơ quan chuyên môn phải tăng cường tuyên truyề​n vận động, hướng dẫn, yêu cầu các chủ nhà trọ (nơi lưu trú của F0, F1 được xuất viện hoặc được phát hiện) phối hợp, tiếp nhận, tạo điều kiện cho các đối tượng F0, F1 đủ điều kiện thực hiện cách ly, theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú theo đúng quy định. Trường hợp F0, F1 đang ở chung với nhiều người trong cùng phòng trọ thì chính quyền phối hợp với chủ nhà trọ hỗ trợ bố trí một chỗ riêng biệt để thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.