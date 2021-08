Từ TPHCM về, hai tài xế đường dài ở Sóc Trăng dương tính SARS-CoV-2

Theo báo cáo, vào lúc 2 giờ 25 phút ngày 22/8, ông N.T.H (SN 1965) là tài xế Cty TNHH vận tải Anh Năm, địa chỉ số 217a, Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, TP. Sóc Trăng đến trạm y tế xã An Hiệp khai báo y tế và được làm test nhanh kết quả (dương tính). Ngay sau đó, Trung tâm Y tế TP. Sóc Trăng phối hợp với hợp với Công an TP. Sóc Trăng, BCĐ phòng chống COVID – 19 phường 4, tiến hành điều tra, xác minh.

Thông tin dịch tễ của ông H thể hiện: Khoảng 22 giờ ngày 21/8, Công an xã An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện xe tải biển số 54Z- 4378 đậu trước nhà 343, ấp An Trạch, xã An Hiệp. Qua điều tra phát hiện tài xế N.T.H đi từ TP. HCM về nhà không khai báo y tế nên mời lên Trung tâm y tế xã An Hiệp khai báo y tế và được thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính (sau 2 lần test nhanh).

Qua thông tin điều tra dịch tễ của Trạm y tế xã An Hiệp và điều tra thêm qua điện thoại ông H. thông tin lịch trình di chuyển của ông này từ chành xe Anh Năm về nhà, sau đó đi đến số 888, đường Võ Văn Kiệt, phường 10, Quận 8 (TP.HCM); Chành xe Anh Năm rồi chạy về địa chỉ số 343, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành; khi có hàng thì đến chành xe Anh Năm để chở theo lịch trình trên (từ ngày 7/8 đến 21/8). Người này chưa được tiêm vắc xin ngừa COVID – 19.

Điều tra tiếp xúc tại nơi làm việc có 9 trường hợp có tiếp xúc gần, test nhanh tìm kháng nguyên SARS-CoV-2 với các trường hợp trên, cơ quan chức năng phát hiện ông N.H.Đ (SN 1988) ngụ tại ấp Đông An A, xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) dương tính qua xét nghiệm PCR khẳng định vào chiều ngày 22/8. Ông Đ. cũng là tài xế chở hàng từ chành xe Anh Năm ở Sóc Trăng lên TP. HCM và ngược lại.

Qua truy vết, xác định có 10 trường hợp F1 đã đưa vào cách ly tập trung tại trung tâm chính trị TP. Sóc Trăng; 82 trường hợp F2 cho cách ly tại nhà (test nhanh kháng nguyên âm tính); có 54 trường hợp F3 được theo dõi sức khỏe tại tại nhà.