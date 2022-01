Trung Quốc: Ổ dịch Omicron ở Thiên Tân bắt đầu lan sang thành phố khác

Theo Hoàn cầu Thời báo, một trong hai người nói trên là sinh viên đại học từ Thiên Tân trở về An Dương vào ngày 28/12/2021.

Chính quyền An Dương đã yêu cầu bất kỳ người dân nào trở về các khu vực có nguy cơ cao ở Thiên Tân phải chủ động khai báo với cơ quan y tế. Thành phố 5,5 triệu dân này cũng quyết định tạm đình chỉ hoạt động toàn bộ hệ thống xe bus công cộng từ ngày 9/1.

Ngoài An Dương, thành phố Tam Hà (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 54km) cũng thông báo phát hiện một trường hợp có tiếp xúc gần với ca nhiễm Omicron ở Thiên Tân. Tuy nhiên, không rõ người này đã được xác nhận mắc COVID-19 hay chưa.

Tối 8/1, thành phố Thiên Tân thông báo phát hiện hai ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể mới Omicron. Trong quá trình xét nghiệm sàng lọc các nhóm nguy cơ cao sau đó, thêm 18 ca bệnh khác được phát hiện. Đây đều là các ca bệnh trong cộng đồng.

Sáng 9/1, Thiên Tân tiến hành một xét nghiệm quy mô lớn trên toàn thành phố. Đến tối cùng ngày, thêm 20 ca bệnh mới được phát hiện, nâng tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát mới nhất lên 40 ca.

Một nhà nghiên cứu miễn dịch học ở Bắc Kinh nói với Hoàn cầu Thời báo rằng đây là trận chiến thực sự đầu tiên chống lại Omicron ở Trung Quốc đại lục. Chuyên gia này cũng cảnh báo về những nguy cơ mà đợt bùng phát ở Thiên Tân gây ra cho Bắc Kinh, bởi số lượng người đi lại giữa hai thành phố là rất lớn. Thiên Tân cũng là một trong những cửa ngõ chính dẫn đến thủ đô Bắc Kinh - nơi sẽ đăng cai tổ chức thế vận hội Olympic mùa Đông vào tháng 2 tới.

Ngay sau khi cụm dịch ở Thiên Tân được phát hiện, các trạm kiểm soát trên tuyến đường từ Thiên Tân đến Bắc Kinh đã nhanh chóng siết chặt khâu kiểm tra phòng dịch. Người lao động muốn vào Bắc Kinh phải liên hệ với cấp trên và kí giấy cam kết. Nhiều phương tiện đã được thuyết phục quay đầu. Một số cư dân Bắc Kinh trở về từ Thiên Tân được yêu cầu cách ly tại nhà.

Theo một nhân viên trung tâm y tế ở thủ đô Bắc Kinh, số người đi xét nghiệm COVID-19 đã tăng đột biến trong ngày 9/1. Một người họ Liao ở Bắc Kinh từng đến Thiên Tân vào tuần trước cho biết cô chủ động đi xét nghiệm để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. “Tôi sẽ ở nhà thêm vài ngày để theo dõi”, Liao nói.

Trước Thiên Tân, Trung Quốc đã ghi nhận ổ dịch COVID-19 do biến thể Delta ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây) vào đầu tháng 12. Tính đến ngày 9/1, số ca bệnh liên quan đến ổ dịch Tây An đã vượt mốc 2.000 ca, khiến thành phố này trở thành tâm dịch lớn nhất ở Trung Quốc kể từ sau đợt bùng phát ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) hồi đầu năm 2020.

Tây An hôm qua báo cáo 15 ca mắc COVID-19 mới, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp thành phố ghi nhận ít hơn 50 ca bệnh. Các chuyên gia đánh giá ổ dịch Tây An đã tạm thời được kiểm soát.