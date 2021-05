Trốn truy nã sau khi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 12/5, Công an TX Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Hán (SN 1987, trú khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) khi người này vừa từ TP HCM về Quảng Yên tìm cách lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Hán tại cơ quan công an

Theo đó, từ đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hán móc nối cùng một số đối tượng khác tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đường dây bị phát hiện, một số đối tượng bị bắt giữ xử lý còn Nguyễn Văn Hán đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/01/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Hán về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Sau khi có thông tin đối tượng Hán đang lẩn trốn tại TP HCM bay ra Hải Phòng để trốn về TX Quảng Yên. Lực lượng công an thành lập tổ công tác đón lõng, quây bắt thành công đối tượng Hán khi vừa đặt chân về TX Quảng Yên.

Tại cơ quan công an, Hán khai nhận bỏ trốn vào huyện Bình Chánh, TP HCM ở nhờ nhà người thân. Đến ngày 10/5, đối tượng mua vé máy bay từ T.P HCM về Hải Phòng và bắt xe taxi sang Quảng Yên và lẩn trốn tại nhà người quen.