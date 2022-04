Thời tiết xấu dịp nghỉ lễ, điều du khách cần lưu ý

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 xuất hiện hai hình thái thời tiết xấu là gió mùa đông bắc ở miền Bắc và rãnh áp thấp đi qua Nam Bộ nối với một áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên Biển Đông. Hai hình thái thời tiết có khả năng tương tác, gây mưa dông hầu hết cả nước.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Tuấn Anh, mưa dông không kéo dài liên tục, vẫn có khoảng thời gian tạnh ráo để du khách vui chơi, tham quan.

Cụ thể, tại các tỉnh miền Bắc, trong hai ngày 30/4 và 1/5 có mưa rào và dông, trong đó thời gian mưa tập trung chủ yếu từ chiều tối 30/4 đến sáng 1/5. Sang ngày 2/5 trời ít mưa, từ 3/5 trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 30/4 trời nắng, ít mưa. Từ 1-2/5, trời có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to. Ngày 3/5 trời ít mưa.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp có khả năng hình thành trên Biển Đông nên mưa xuất hiện trong cả bốn ngày nghỉ lễ, trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tuy nhiên, mưa không kéo dài liên tục mà gián đoạn.

Trong đó tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong 4 ngày nghỉ lễ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tuy nhiên thời gian mưa ở khu vực này tập trung chủ yếu vào chiều và tối, ngày có mưa gián đoạn.

Hà Nội có mưa rào và dông trong hai ngày 30/4-1/5, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong đó thời gian mưa chủ yếu tập trung từ đêm 30/4 đến sáng 1/5. Trời chuyển mát từ 1/5 với nhiệt độ ngày dao động từ 22-25 độ ngày 1/5, 21-26 độ ngày 2/5. Ngày 3/5 trời nắng, nhiệt độ dao động từ 20-28 độ.

TPHCM trong bốn ngày nghỉ lễ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-26 độ, cao nhất 32-33 độ.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lưu ý, cả nước đang trong thời kỳ giao mùa nên trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Tuấn khuyên du khách nên cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ở từng khu vực để có thể chủ động kế hoạch trong những ngày nghỉ lễ.