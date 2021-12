Theo đơn thư bạn đọc: Nhờ thi hộ, không học vẫn được cấp bằng cao đẳng

1. Đơn của quân nhân Trần Duy Thanh, Trợ lý chính trị Cơ sở 2 Bệnh viện Quân y 110 (BVQY 110), thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1 tố cáo một số sai phạm tại BVQY 110. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 có văn bản trả lời, cho biết: Trước sự việc trên, ngày 26/2/2021, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã có Báo cáo về kết quả kiểm tra việc giải quyết tố cáo. Theo đó, việc tố cáo của quân nhân Thanh có những điểm có cơ sở và có điểm không đúng. Đối với tố cáo có cơ sở, việc BVQY 110 tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi học từ tháng 5/2016 nhưng đến tháng 10/2017 mới có văn bản xin chủ trương của Quân khu, xét về thủ tục là chưa kịp thời. BVQY 110 có quyết định phân công bác sĩ Đỗ Danh Thắng (bằng đa khoa, chuyên khoa nội) hướng dẫn bác sĩ Nguyễn Hữu Nhẫn (bằng y học cổ truyền) ngồi khám đa khoa và việc bác sĩ Nhẫn ký đơn thuốc vượt thẩm quyền giao cho bệnh nhân là chưa đúng quy định. Việc các đồng chí Hoàng Đắc Đức, Ngô Ngọc Biên, Nguyễn Văn Hà nhờ người khác thi hộ, trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Y-Dược ASEAN là vi phạm quy chế tuyển sinh; đồng chí Nguyễn Xuân Hảo không trực tiếp học, có tham gia thi tốt nghiệp là vi phạm quy chế đào tạo. Theo đó, đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thu hồi quyết định chuyển nhóm lương từ trung cấp sang cao cấp đối với quân nhân Hoàng Đắc Đức và Nguyễn Xuân Hảo. Kiến nghị với Trường Cao đẳng Y-Dược ASEAN ra quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp liên thông cao đẳng điều dưỡng của các quân nhân Hoàng Đắc Đức, Ngô Ngọc Biên, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Xuân Hảo.

Một số văn bản trả lời báo Tiền Phong của các cơ quan chức năng

2. Ông Nguyễn Văn Tòng, trú tại tổ 9, khu 6, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tố cáo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long và Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố Hạ Long đã khởi tố, điều tra, truy tố đối với ông về tội “Cố ý gây thương tích” không đúng quy định pháp luật. Trước sự việc trên, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao đã có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Xét thấy nội dung đơn của ông Tòng là đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao chuyển đơn đến đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

3. Ông Nguyễn Thế Nam, trú tại số 5, ngõ 126 Phùng Khoang 2, tổ dân phố số 5 phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân chậm giải quyết đối với vụ án “Cố ý gây thương tích” mà ông Nam là nạn nhân diễn ra tại phòng tập Califonia, R3 Royal City (72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có văn bản hồi âm đến Tòa soạn, cho biết: Căn cứ Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển đơn trên đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo đồng chí thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội biết kết quả; thông báo kết quả cho báo Tiền Phong, Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và người có đơn biết.