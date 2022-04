Sau khánh thành, trường mầm non hiện đại bậc nhất TP Huế chằng chịt vết nứt

TPO - Từng được đánh giá là cơ sở giáo dục mầm non hiện đại và đẹp vào loại bậc nhất tại TP Huế, tuy nhiên, không lâu sau khi khánh thành, công trình Trường mầm non Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP Huế) xuất hiện hàng loạt sự cố sụt lún, nứt nẻ đến mức đáng báo động.

Chiều 22/4, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, lãnh đạo cơ quan này vừa phát công văn khẩn yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng khu vực TP Huế tổ chức kiểm tra, khắc phục kịp thời tình trạng sụt lún, nứt nẻ công trình Trường mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1).

Trường mầm non Hương Sơ sụt lún bất thường, chằng chịt vá víu. Ảnh: Q.N

Trước đó, Trường mầm non Hương Sơ được khởi công xây dựng từ tháng 6/2020, hoàn thiện, khánh thành vào tháng 5/2021.

Công trình này do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực TP Huế làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Thành An và Công ty CP Xây lắp - Thương mại An Bảo (TP Huế). Đơn vị khảo sát xây dựng dự án là Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung - Viện Khoa học Công nghệ. Đơn vị thiết kế là Công ty TNHH Kiến trúc Phan. Đơn vị thẩm tra là Trung tâm Giám sát Chất lượng Xây dựng TT-Huế.

Cận cảnh những vết nứt vừa được vá víu bên trong Trường mầm non Hương Sơ. Ảnh: Q.N

Đơn vị thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình là Sở Xây dựng tỉnh TT-Huế. Đây là công trình công cộng cấp III, giá trị dự toán xây dựng công trình là 15.370.124.000 đồng.

Từ đầu năm 2021, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện phát hiện toàn bộ khối nhà 4 phòng học, sảnh đa năng và khối nhà hành chính, quản trị, bếp ăn của công Trường mầm non Hương Sơ bị sụt lún bất thường, với diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Công trình sau đó được khắc phục và khánh thành vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, một số sự cố công trình tiếp tục xảy ra

Đến ngày 22/4/2022, qua kiểm tra, ghi nhận tổng độ lún của công trình là từ 16cm đến 21cm, nên UBND TP Huế đã có công văn yêu cầu Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực TP Huế khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng lún công trình.

UBND TP Huế vừa chỉ đạo khẩn các cơ quan liên quan vào cuộc đánh giá, tìm nguyên nhân và khắc phục dứt điểm các sự cố. Ảnh: V.T

UBND TP Huế còn chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư Xây dựng mời Sở Xây dựng tỉnh TT-Huế, Phòng Quản lý Đô thị TP Huế và các chuyên gia, đơn vị chuyên môn kiểm tra thực địa, đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời và lâu dài nhằm đảm bảo an toàn kết cấu công trình, tuyệt đối không đưa công trình vào sử dụng trong trường hợp không đảm bảo an toàn.

Điều đáng nói, trong thời gian các cơ quan chuyên môn vào cuộc tìm nguyên nhân để khắc phục sụt lún tại Trường mầm non Hương Sơ, thì tại công trình lại xuất hiện thêm tình trạng nứt nẻ chằng chịt ở nhiều bức tường các khu nhà.

Tại các vết nứt, công nhân tiến hành khoan cắt, đục khoét và sử dụng lưới sắt áp vào vết nứt rồi tô vữa để xử lý, vá víu các vết nứt này, nhằm khắc phục khiến cho công trình trở nên loang lổ. Tình trạng này khiến dư luận hết sức lo ngại về chất lượng cũng như sự an toàn của công trình.

Theo các chuyên gia xây dựng, sự cố tại Trường mầm non Hương Sơ có thể do khâu khảo sát địa tầng trước đây chưa bảo đảm. Ảnh: V.T

Một số chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nhận định, công trình Trường mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1) bị sụt lún nghiêm trọng là do khâu khảo sát địa chất chưa đánh giá đúng kết cấu nền đất. Tình trạng này dẫn đến việc đơn vị thiết kế không đưa ra được biện pháp xử lý móng phù hợp. Trong khi, đơn vị thẩm tra cũng đã không đánh giá đúng kết cấu nền đất của công trình.

“Rất có thể dưới nền đất công trình có túi bùn dẫn đến móng bị lún sâu. Ngoài ra, cũng có thể dưới nền đất có mạch nước ngầm, trong khi công trình làm móng bằng đệm cát nên mạch nước ngầm làm cát bị trôi, dẫn đến móng công trình bị sụt lún”, một chuyên gia xây dựng cho biết.

Cũng theo các chuyên gia, hiện công trình vẫn chưa ổn định về độ lún, nên để khắc phục dứt điểm tình trạng này là hết sức phức tạp, khó khăn. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham gia vào dự án phải chịu trách nhiệm về sự cố sụt lún công trình này.