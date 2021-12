Quảng Nam xác định 14 ca nhiễm siêu biến chủng Omicron

TPO - Viện Pasteur Nha Trang vừa có báo cáo kết quả xét nghiệm giải trình tự gen SARS-CoV-2 gửi Bộ Y tế. Theo đó, ngày 27/12, Viện nhận được 15 mẫu do tỉnh Quảng Nam gửi, mẫu bệnh phẩm được lấy từ những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và cách ly tại các khách sạn Marina, Historic, Mường Thanh Hội An, Tui Blue Nam Hội An - Quảng Nam. Đây là mẫu giám sát định kỳ mà Viện yêu cầu các tỉnh gửi về hàng tuần, ưu tiên mẫu từ người nhập cảnh.