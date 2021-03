'Phi công trẻ' chuyên lừa tình nhiều phụ nữ lớn tuổi để cướp tài sản

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp cùng công an xã Khánh Hợp bắt giữ Trần Văn Cường (SN 1992, trú tại khối 7, phương Nghi Tân, TX Cửa Lò) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, chị Nguyễn Thị H. (SN 1971, tạm trú khối 3, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò) trình báo bị một thanh niên giật túi xách trong đó có tiền, vàng và các giấy tờ tùy thân tại khu vực xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc) thì một nam thanh niên đi xe máy Sirius, màu đỏ đen, cướp giật của chị H. một chiếc túi xách trong đó có tiền, vàng và các giấy tờ tùy thân.

Sau quá trình điều tra, ngày 18/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Cường. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Sirius màu đỏ đen, 1 túi xách, 2 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng và các vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Cường khai, vì biết chị H. sống đơn thân nên tự xưng tên Dũng để tiếp cận làm quen. Đêm 17/3, đối tượng rủ chị H. đi “tâm sự” và ra tay cướp tài sản của chị này khi đến đoạn đường vắng. Sáng 18/3, trên đường đi tiêu thụ tài sản vừa cướp giật được, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cường thừa nhận, trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp của nhiều bị hại không rõ tên, địa chỉ khác.

Hiện, công an đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.