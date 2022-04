Phản ứng trái ngược của hai tình cũ khi hay tin Britney Spears mang thai

Mới đây, khi phát hiện Justin Timberlake đi bộ trên vỉa hè, một paparazzi đã hỏi suy nghĩ của nam ca sĩ về tin Britney Spears mang thai lần 3.

Ngôi sao “Thời khắc sinh tử” lập tức tỏ ra khó chịu, khoát tay xua đuổi và nói: “Dừng lại! Biến đi”. Sau đó, anh tiến vào một tòa nhà sang trọng.

Justin Timberlake đuổi paparazzi khi được hỏi về tin Britney Spears mang thai.

Britney và Justin hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2002. Họ quen tại chương trình thiếu nhi “Câu lạc bộ chuột Mickey”. Có tin đồn, Britney là người thay lòng.

Cùng năm 2002, Justin phát hành album đầu tay “Justified”. Trong quá trình quảng bá, nam ca sĩ sinh năm 1981 luôn ẩn ý Britney đã làm tan nát trái tim anh. Thậm chí trong video âm nhạc của bản hit “Cry Me A River”, anh sử dụng hình ảnh giống Britney. Vì lý do này, nữ ca sĩ “Baby One More Time” đã hứng chịu nhiều chỉ trích.

Mãi đến tháng 2 vừa rồi, Justin bất ngờ gửi lời xin lỗi công khai đến Britney sau 20 năm chia tay. Anh nhận là người “thất bại” vì đổ lỗi cho cô về việc họ chia tay và sử dụng “nỗi đau” để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của mình.

Đến cuối tháng 3, Britney bất ngờ “đăng đàn” chỉ trích một người yêu cũ lợi dụng tên tuổi cô để quảng bá cho album ca nhạc đầu tay, còn bôi nhọ danh dự của cô. Dù không chỉ đích danh, dân mạng dễ dàng đoán ra người mà Britney công kích là Justin Timberlake.

Justin và Britney thuở còn mặn nồng.

Phản ứng này hoàn toàn trái ngược với Kevin Federline, chồng cũ của “Công chúa nhạc Pop”. Theo đó, thông qua luật sư của mình, cựu vũ công chúc vợ cũ có một thai kỳ vui vẻ và khỏe mạnh, Anh cũng chúc mừng Britney và vị hôn phu Sam Asghari được cùng nhau trở thành bậc làm cha, làm mẹ.

Luật sư tiết lộ thêm, K-Fed biết được tin Britney mang thai từ chia sẻ trên Instagram. DJ 44 tuổi không gọi trực tiếp cho vợ cũ, thay vào đó lập tức kết nối với luật sư riêng để thống nhất phát ngôn khi được báo chí hỏi thăm, sao cho không gây ra bất kỳ tranh cãi nào.

Kevin Federline kết hôn với Spears từ năm 2004 đến năm 2007. Họ có hai con trai chung là Sean Preston (16 tuổi) và Jayden James (15 tuổi). Sau khi ly hôn, tòa phán quyết quyền nuôi con 70-30 theo hướng có lợi cho người cha.

Kevin Federline chúc mừng vợ cũ và vị hôn phu của cô sắp có con chung.

Britney Spears báo tin mang thai vào hôm 11/3, Đây là em bé thứ ba của cô, đồng thời là đứa con đầu tiên với vị hôn phu kém 13 tuổi Sam Asghari.

Ngay sau đó, Sam cũng lên tiếng xác nhận trên Instagram. Anh khẳng định, làm cha là “công việc quan trọng nhất”.

Britney và Sam đang tận hưởng niềm vui sắp được làm cha mẹ,

Tú Oanh