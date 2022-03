Britney Spears bất ngờ chỉ trích bạn trai cũ Justin Timberlake sau 20 năm chia tay

TPO - Dù không trực tiếp nêu tên, những lời chỉ trích dành cho người yêu cũ trong một bài đăng đã bị xóa của Britney Spears khiến dân mạng liên tưởng đến nam ca sĩ Justin Timberlake.

Tối thứ Hai (28/3, giờ địa phương), Britney Spears gây chú ý với bài đăng chỉ trích mẹ ruột (bà Lynne), em gái (Jamie Lynn) và người yêu cũ được cho là Justin Timberlake.

Theo đó, nữ ca sĩ 8x chia sẻ lên Instagram đoạn video quay cảnh cô mặc váy chấm bi, nhảy múa theo bài hát “Son Of A Preacher Man” của Dusty Springfield. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý là chú thích đi kèm. Trong đó, Britney cho biết, cô đã nhận được “cuộc gọi đêm qua từ Chúa” về những người mà cô cảm thấy đã phản bội mình trong hai thập kỷ qua.

Đầu tiên, cô “ném đá” mẹ ruột lợi dụng cô để có được “danh tiếng” và “sự chú ý”. Giọng ca “Toxic” đề cập việc bà Lynne cho ra mắt cuốn hồi ký “Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World” vào năm 2008 – thời điểm Britney bắt đầu rơi vào bế tắc vì bị mất quyền nuôi con và phải chu cấp 20.000 USD/tháng cho chồng cũ Kevin Federline.

Tiếp đó, cô chuyển sự giận dữ sang một tình cũ giấu tên: “Người yêu cũ của bạn đã làm điều tương tự. Anh ấy quảng bá album đầu tiên của mình bằng cách sử dụng tên của bạn và tuyên bố bạn bôi nhọ anh ta”.

Dù không chỉ đích danh, dân mạng dễ dàng đoán ra đối tượng “Công chúa nhạc Pop” công kích là Justin Timberlake.

Britney và Justin hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2002. Họ gặp nhau tại chương trình thiếu nhi “Câu lạc bộ chuột Mickey”, từ đó phát triển thành mối quan hệ đôi lứa. Hai người từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất showbiz thế giới thời điểm đó. Việc Britney và Justin đột ngột chia tay khiến đông đảo người hâm mộ tiếc nuối. Có tin đồn, Britney là người thay lòng.

Cùng năm 2002, Justin phát hành album đầu tay “Justified”. Trong quá trình quảng bá, nam ca sĩ sinh năm 1981 luôn ẩn ý Britney đã làm tan nát trái tim anh. Thậm chí trong video âm nhạc của bản hit “Cry Me A River”, anh sử dụng hình ảnh giống Britney. Vì lý do này, nữ ca sĩ “Baby One More Time” đã hứng chịu nhiều chỉ trích.

Mãi đến tháng 2 vừa rồi, Justin bất ngờ gửi lời xin lỗi công khai đến Britney sau 20 năm chia tay. Anh nhận là người “thất bại” vì đổ lỗi cho cô về việc họ chia tay và sử dụng “nỗi đau” để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của mình.

Trong bài đăng mới đây, Britney cũng lên án em gái ruột vì đề cập đến cô hơn 300 lần trong cuốn hồi ký mới “lên kệ” gần đây. Theo Britney, đó là “một trong những thời điểm khó khăn nhất” trong cuộc đời cô.

Bài đăng trên hiện đã bị xóa khỏi Instagram của Britney.

Tú Oanh