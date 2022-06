Những nàng hậu nóng bỏng theo đuổi công việc MC thể thao

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau cuộc thi, Đỗ Mỹ Linh giành được thành tích to lớn khi đạt giải Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Miss World 2017.

Những năm gần đây, Đỗ Mỹ Linh phát triển sự nghiệp như một MC, biên tập viên của VTV. Cô đã có một thời gian gắn bó với bản tin Tiêu dùng 24h.

Đỗ Mỹ Linh làm MC của chương trình Ký ức Thể thao.

Sau một thời gian dài vắng bóng, mới đây Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện trên chương trình Ký ức Thể thao. Đỗ Mỹ Linh cho biết cô đang đảm nhận vị trí MC và BTV tại Phòng Tin Tức - Ban Thể Thao - Đài truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ về lần trở lại này, Đỗ Mỹ Linh bày tỏ: “Sau 1 thời gian tạm ngưng công việc ở đài do không sắp xếp được thời gian thì Linh lại có cơ duyên được quay trở lại làm người dẫn chương trình cho ban thể thao. Bản thân Linh luôn rất yêu thích và đam mê với công việc này và cảm thấy đây là một môi trường rất phù hợp với mình. Linh xác định sẽ ổn định công việc và theo đuổi công việc này lâu dài, chứ không phải chỉ đi dẫn để làm hình ảnh nên mình đã dành thời gian đầu tư rất nghiêm túc và học hỏi thật kỹ trước khi lên sóng".

Hoa hậu Việt Nam 2016 sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh không ít lần chia sẻ về những hình ảnh đi cổ vũ bóng đá và thể hiện niềm yêu thích với thể thao. Nàng hậu bộc bạch: “Với bản thân mình, ban thể thao là 1 thử thách hoàn toàn mới. Linh cũng rất yêu thích thể thao, thích xem đá bóng, thích đội tuyển quốc gia Việt Nam! Nhưng kiến thức về thể thao của mình vẫn còn rất hạn chế so với các anh chị trong ban. Mình cần phải bổ sung cũng như nâng cao kiến thức rất nhiều để lời dẫn và tư duy được tốt hơn nữa”.

Bên cạnh công việc tại đài truyền hình, Đỗ Mỹ Linh vẫn tích cực đóng góp cho cộng đồng và lĩnh vực giải trí. Có thể nói, cô là một trong những nàng hậu có hoạt động năng nổ nhất từ sau đăng quang đến nay.

Á hậu Huyền My

Hồi tháng 8/2021, Á hậu Huyền My gây bất ngờ khi xuất hiện trên chương trình về bóng đá của kênh truyền hình K+ với vai trò MC. Á hậu hé lộ về lý do cô đảm nhận vai trò này: "Hồi tháng 5 vừa qua, My làm khách mời bình luận cho trận chung kết Champions League 2020-2021 và đó cũng là mối duyên đưa đến cơ hội hợp tác với vai trò MC của My. My đã có hơn hai tháng chuẩn bị trước khi ra mắt trong vai trò mới".

Á hậu Huyền My trong vai trò MC thể thao.

Lần đầu tiên đảm nhận công việc MC cho chương trình về bóng đá nên Huyền My cho biết cô đã phải chăm chỉ luyện tập cùng BTV Bá Phú trước khi lên sóng. Mỗi ngày, cô đều đến đài truyền hình để luyện về cách phát âm, đài từ, lối dẫn dắt sao cho phù hợp.

Huyền My cho biết cô sớm được bố truyền cho niềm đam mê bóng đá. "Bố của My là chủ tịch hội cổ động viên của CLB Thể Công và My cũng thường xuyên cùng bố tới tham dự các trận đấu quan trọng. My nghĩ rằng sự hiểu biết về bóng đá, thể thao của mình cũng đã phần nào được khẳng định khi My thường xuyên được mời tham gia các buổi bình luận trận đấu trên truyền hình" - cô nói.

Huyền My sở hữu sắc vóc cực nóng bỏng, quyến rũ.

Trước đây, Huyền My từng có thời gian ngắn đảm nhận vai trò MC cho chương trình "Bữa trưa vui vẻ" trên VTV6, tuy nhiên do quá bận rộn nên cô đã không thể theo đuổi công việc này.

Trong suốt hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19, nhiều dự án công việc của Huyền My đã bị ảnh hưởng hoặc huỷ bỏ, chính vì thế cô đã quyết định đầu tư và theo đuổi lĩnh vực MC. Huyền My cho biết cô sẽ cố gắng để được khán giả nhìn nhận ở vị trí là một MC Huyền My bên cạnh danh hiệu Á hậu Việt Nam 2014.

Người đẹp Biển Nguyễn Hoàng Bảo Châu

Nguyễn Hoàng Bảo Châu sinh năm 2000, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt vào top 10 đồng thời giành danh hiệu Người đẹp Biển. Hiện tại, cô là một trong những MC, biên tập viên thể thao trẻ nhất của đài truyền hình VTV.

Bảo Châu từng gây chú ý khi đảm nhận vai trò MC tại nhiều giải đấu thể thao lớn. Hồi năm 2018, cô còn được vinh dự ra sân bay đón thầy trò Park Hang-seo trở về nước sau khi có một mùa giải ấn tượng tại U23 châu Á.

Bảo Châu thanh lịch, duyên dáng khi lên hình.

Chia sẻ về cơ hội được làm việc tại VTV khi còn rất trẻ, Bảo Châu từng nói: "Được làm việc ở Đài truyền hình quốc gia với tôi đây là sự may mắn và vinh dự lớn. Nếu không nhờ cuộc thi HHVN 2018 thì chắc mọi người sẽ không biết đến tôi và tạo điều kiện công việc hiện tại cho tôi. Bên cạnh đó, việc tôi đi thi sắc đẹp, được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu đã giúp tôi không bị ngại khi ghi hình mà tự tin hơn nhiều".

Ngoài đời cô sở hữu sắc vóc vô cùng nóng bỏng.

Nói về lý do lựa chọn lĩnh vực thể thao chứ không phải là MC thời tiết hay tài chính, Bảo Châu từng cho biết: "Bảo Châu nghĩ không phải do mình lựa chọn đâu mà công việc này đã chọn tôi. Đó là cơ duyên và may mắn mà tôi phải trân trọng. Thể thao rất năng động và đây là môi trường để tôi phát huy hết những thế mạnh của mình: trẻ trung, linh hoạt. Qua công việc này, tôi cũng trau dồi được nhiều kiến thức về thể thao - một lĩnh vực mà tôi ngày càng yêu thích".

Luôn xuất hiện trên sóng truyền hình với hình ảnh thanh lịch, nữ tính nhưng ngoài đời Bảo Châu là một cô gái rất nóng bỏng. So với dàn MC thể thao của VTV, Bảo Châu sở hữu sắc vóc nổi trội với chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 84-63-90.