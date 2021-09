Á hậu Huyền My chia sẻ về sự cố trang phục trong lần đầu làm MC thể thao

TPO - Ngày 18/8, Á hậu Huyền My ra mắt trong vai trò mới là MC chương trình về bóng đá My Club trên K+. Sau buổi phát sóng đầu tiên, Huyền My đã có những chia sẻ với Tiền Phong về hướng đi mới này.

Huyền My nhận lời làm MC thể thao từ khi nào?

Hồi tháng 5 vừa qua, My làm khách mời bình luận cho trận chung kết Champions League 2020-2021 và đó cũng là mối duyên đưa đến cơ hội hợp tác với vai trò MC của My. My đã có hơn hai tháng chuẩn bị trước khi ra mắt trong vai trò mới.

Đây là lần đầu tiên, My đảm nhận công việc MC cho chương trình về bóng đá nên suốt thời gian qua, My phải luyện tập cùng BTV Bá Phú. Mỗi ngày, My đều đến đài truyền hình để luyện về cách phát âm, đài từ, lối dẫn dắt sao cho phù hợp.

My có tự tin về kiến thức bóng đá nói riêng cũng như thể thao nói chung khi đảm nhận vai trò MC cho chương trình này hay không?

Ngay từ nhỏ My đã có tình yêu to lớn với thể thao. My học wushu từ cấp một, đến cấp hai thì học bơi lội và lớn lên thì chăm tập golf.

Bên cạnh đó, My cũng sớm được bố truyền cho niềm đam mê bóng đá. Bố của My là chủ tịch hội cổ động viên của CLB Thể Công và My cũng thường xuyên cùng bố tới tham dự các trận đấu quan trọng. My nghĩ rằng sự hiểu biết về bóng đá, thể thao của mình cũng đã phần nào được khẳng định khi My thường xuyên được mời tham gia các buổi bình luận trận đấu trên truyền hình. Tất nhiên, thời gian tới My sẽ phải chăm chỉ trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa để có thể thật tự tin khi lên sóng.

Trước đây My từng làm MC cho chương trình “Bữa trưa vui vẻ”, tại sao bây giờ bạn lại rẽ hướng sang làm MC thể thao?

Thời điểm đó My không sắp xếp được công việc để ghi hình hàng ngày vì quá bận rộn, chính vì thế My đành tạm dừng vai trò người dẫn chương trình truyền hình. Tuy vậy, MC vẫn là một công việc mà My đam mê theo đuổi và hiện tại là thời điểm hợp lý để tiếp tục nó. Hơn một năm qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng và công việc của My đã bị ảnh hưởng rất nhiều, nhiều dự án đã bị trì hoãn hoặc huỷ bỏ. Chính vì thế thời gian này rất thích hợp để My đầu tư và theo đuổi lĩnh vực MC.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần lên sóng đầu tiên của My là gì?

Trong buổi ghi hình đầu tiên, My gặp khó về trang phục. Phong cách trong tủ quần áo của My chủ yếu là sexy hoặc thiên về cá tính. Chính vì vậy để tìm được một trang phục phù hợp là vấn đề nan giải. Càng khó khăn hơn nữa khi giai đoạn này dịch bệnh đang căng thẳng nên My cũng không thể tìm tới sự trợ giúp của các nhà thiết kế.

Cuối cùng, My đã phải tìm mọi cách xoay sở để có được một chiếc áo vest màu đỏ, nhưng khi đến đài thì lại bị nhận xét rằng trang phục này quá trang trọng, giống một BTV thời sự hơn là MC bóng đá. Thế là My lại phải quay về nhà để chọn một bộ váy khác phù hợp hơn. Chính vì sự cố này mà My đã tốn rất nhiều thời gian cho việc đi lại. Trong ngày ghi hình đầu tiên My đã mất tới 4 tiếng trong khi đó chỉ cần 45 phút là đã hoàn thành buổi dẫn.

Một sự cố khác đó là My mới vừa bị cảm xong nên trong số đầu tiên giọng của My hơi "xước" và không được trong như mong muốn, tuy vậy My đã cố gắng hết sức mình.

My có dự định gắn bó lâu dài với công việc MC thể thao hay không?

Trước mắt, My sẽ dẫn My Club mỗi tuần một số, sau đó có thể cân nhắc để tham gia thêm các chương trình phù hợp. Khó khăn nhất đối với My vẫn là việc sắp xếp thời gian để có thể đảm bảo hoàn thành cả tiến độ công việc ở đài lẫn các hoạt động event, quảng cáo khác. Tuy nhiên My sẽ cố gắng để được khán giả nhìn nhận ở vị trí là một MC Huyền My bên cạnh danh hiệu Á hậu Việt Nam 2014.

Xin cảm ơn Huyền My!