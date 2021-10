Những mẫu nhà ống 2 tầng hiện đại khiến ai nhìn cũng muốn xây

Mẫu nhà ống 2 tầng 5x18m có hình khối khá lạ mắt so với những mẫu nhà ống hiện đại khác. Điểm khác biệt nằm ở mặt tiền tầng 2 với các mảng khối khỏe khoắn và độc đáo, nổi bật trên diện tích tường được ốp gạch trang trí. Phần lan can dùng kính cường lực, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng vừa giúp cho không gian mở rộng hơn.