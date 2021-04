Nhóm đòi nợ đánh chết người ở Bình Dương ra đầu thú

TPO - 4 đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.

Tối 27/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tạm giữ 4 đối tượng đánh chết người đàn ông trong nhà trọ ở TP Thuận An gồm: Nguyễn Văn Huy (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương); Thạch Nhựt Phong (SN 2002, ngụ, ngụ tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Văn Nhí (SN 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Hồ Đại Sơn (SN 1996, ngụ tỉnh Nghệ An).

Nhóm nghi can này đến công an đầu thú sau khoảng thời gian bỏ trốn.

Trước đó vào chiều tối 26/4, anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1983, ở nhà trọ thuộc khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An) bị 4 đối tượng đánh chết ngay tại nhà trọ.

Nhóm đối tượng đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai ngày 26/4, Nguyễn Văn Huy điện thoại cho Võ Đại Sơn và Nguyễn Văn Nhí rủ đến nhà anh Đạt để đòi tiền nợ cho Huy.

Sơn và Nhí đồng ý. Nhí còn rủ thêm Phong cùng đi với mình. Cả nhóm đi xe gắn máy đến nơi anh Đạt ở trọ. Đến nơi, Sơn đứng ở ngoài, còn Huy, Phong và Nhí vào nhà tìm Đạt.

Tại đây, Huy đấm chảy máu mũi Đạt. Các đối tượng còn dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá nhiều lần vào vùng bụng của bị hại.

Hiện trường vụ án

Khi Đạt bỏ chạy, Nhí đuổi theo nắm tóc bị hại kéo ra ngoài. Huy hỏi Đạt chừng nào trả tiền, thì Đạt nói là sẽ trả trong ngày. Sau đó, nhóm của Huy bỏ về.

Sau khi bị đánh, Đạt than đau bụng, được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.