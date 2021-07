Nhiều công nhân mắc COVID-19 khi 'vừa cách ly, vừa sản xuất'

Tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 diễn ra chiều tối 15/7, ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất, TPHCM cho biết, trước thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 (ngày 9/7) các khu chế xuất, khu công nghiệp có 1.159 ca mắc COVID-19 chiếm khoảng 15% tổng số ca nhiễm của toàn thành phố. "Từ ngày 9/7 đến nay, phát sinh thêm 678 ca nhiễm cho thấy sau cách ly xã hội số ca nhiễm trong các Khu Công nghiệp – Khu chế xuất có giảm nhưng trung bình mỗi ngày vẫn còn khoảng 40 ca nhiễm"- ông Hưng thông tin.

Theo ông Hưng, trong sáng 15/7, tại một doanh nghiệp ở Khu Chế xuất Tân Thuận (Quận 7) đang thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất nhưng công nhân có mong muốn được về nhà.

Ban quản lý đã phối hợp với quận 7 để tổ chức tầm soát đảm bảo công nhân dương tính mới đủ điều kiện về nhà. Sau khi tầm soát xong thì phát hiện 321 ca dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh.

TPHCM đang tập trung xét nghiệm ở các khu vực nguy cơ cao để ngăn chặn dịch lây lan

Tại công ty trên, ngày 10/7 đã thực hiện test nhanh và phát hiện 23 ca dương tính đã xử lý đưa các trường hợp dương tính, trường hợp F1 đi cách ly. Theo ông Hưng đến nay, nhiều ca bệnh được phát hiện thêm qua test nhanh, điều đó cho thấy ở thời điểm kiểm tra trước đó nhóm công nhân mang mầm bệnh chưa được phát hiện.

"Để biết chính xác nhóm công nhân mới ghi nhận dương tính qua test nhanh ngành y tế thành phố đang tiến hành xét nghiệm RT-PCR khẳng định, đồng thời lấy mẫu tầm soát cho toàn bộ 1.335 công nhân tại công ty"- ông Hưng thông tin.

Doanh nghiệp với “3 tại chỗ”

Theo ông Hưng trong tuần đầu giãn cách, công nhân và người lao động tuân thủ nghiêm phòng chống dịch. Tuy nhiên, từ khi thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn thành phố một số doanh nghiệp trên địa bàn không thể đáp ứng được chỗ ở cho công nhân ở lại tại chỗ để vừa cách ly, vừa sản xuất nên các doanh nghiệp trên đã chủ động giảm quy mô sản xuất do công nhân ở các tỉnh thành lân cận khó khăn trong việc di chuyển qua địa bàn liên tỉnh. Mặt khác 171 doanh nghiệp đã chủ động thông báo dừng sản xuất 2 tuần kể từ khi thực hiện Chỉ thị 16.

Khi Thành phố bắt đầu thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “hai điểm đến một cung đường” thì có hơn 520 doanh nghiệp đăng ký với số lượng người lao động khoảng 95.000. Thời gian qua, các doanh nghiệp cơ bản chấp hành nhưng thời gian triển khai quá gấp rút nên doanh nghiệp chưa kịp chuẩn bị, các nhà cung cấp trang thiết bị phục vụ mùng màn, chăn gối… lưu trú cho công nhân tại doanh nghiệp thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất diễn ra cùng lúc nên không đủ cung ứng. "Đến nay, các doanh nghiệp đang từng bước tháo gỡ khó khăn để vừa bảo vệ được sức khỏe của người lao động, vừa sản xuất an toàn đảm bảo tiến độ các nguồn hàng xuất khẩu cho thành phố"- ông Hưng nói.

Tiêm vắc xin cho công nhân ở khu công nghệ cao TPHCM

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ: “Đặc thù của các Khu Chế xuất – Khu công nghiệp là công nhân không ở chung một chỗ mà rải rác khắp các quận huyện. Nếu một trường hợp lây bệnh từ nơi sinh sống vẫn đi làm thì sẽ lây cho cả dây chuyền sản xuất và lây ngược ra cộng đồng theo nhóm công nhân khi họ về nơi cư trú”.

Sau 1 tuần thực hiện cách ly xã hội, người đứng đầu chính quyền Thành phố nhận định, trong sản xuất còn những nơi thiếu quan tâm đảm bảo an toàn phòng dịch nên lơ là tái kiểm tra, chấn chỉnh các hạn chế. Mặc dù 100 đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn nơi sản xuất đã được thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả, thiếu chặt chẽ. Do đó, phương án vừa cách ly, vừa sản xuất thời gian tới phải được thực hiện nghiêm. "Với những doanh nghiệp đã chuẩn bị tốt, đủ điều kiện đáp ứng vừa sản xuất vừa cách ly cần cho phép triển khai nhưng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để tình trạng lây nhiễm COVID-19 xuất hiện trong khu vực sản xuất”- ông Phong chỉ đạo.