Nguyên Tổng giám đốc Công ty Việt An bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

TPO - Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với nguyên Tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Việt An do liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 600 tỉ đồng của một ngân hàng.

Sau khi xác định bị can Lưu Bách Thảo (57 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) – Nguyên Tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Việt An đã xuất cảnh sang nước ngoài và hiện không rõ ở đâu.

Căn cứ theo Điều 36, Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can này. Bất kì người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng cảnh sát kinh tế), địa chỉ: số 6 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, số điện thoại: 0693640278.

Quyết định Truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Lưu Bách Thảo.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 11/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Lưu Bách Thảo; Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (50 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh (61 tuổi); Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu (52 tuổi), Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang do liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 600 tỉ đồng xảy ra tại một ngân hàng ở tỉnh này.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An - Ngô Văn Thu bị bắt trước đó.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, lãnh đạo Công ty cổ phần Việt An cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã "bắt tay" lập 100 bộ hồ sơ khống để vay hơn 600 tỉ đồng tại một ngân hàng ở An Giang, rồi chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những Công ty trên vay vốn.

Các bị can Giàu, Hùng, Phúc và Tuyên.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng trên. Riêng, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.