Nghệ sĩ Thành Lộc viếng đạo diễn Đoàn Bình

Tối 16/1, lễ tang đạo diễn Đoàn Bình diễn ra tại tòa nhà The House Of Light thuộc huyện Nhà Bè (TP.HCM). Do ảnh hưởng của dịch nên lễ tang được tổ chức đơn giản, theo các nghi thức của đạo Thiên Chúa giáo.