Ngày đêm thi công, đẩy tiến độ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Ngày 23/4 vừa qua, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác Bộ GTVT kiểm tra việc triển khai thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Theo Thứ trưởng, so với cuộc kiểm tra hồi tháng 3, đến nay dự án đã có thay đổi. Thế nhưng nhìn chung tiến độ vẫn còn chậm so với kế hoạch đã cam kết. Cụ thể, lũy kế tổng giá trị các nhà thầu thực hiện được là 270,56 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch tháng 4/2022 và 3.53% giá trị hợp đồng, chậm 0,39% so với tiến độ.