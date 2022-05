Mùa hè đến muộn, dự báo không 'nóng nung người' như năm ngoái

Từ 25-28/4, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã trải qua đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay. Tuy nhiên, nắng nóng diễn ra trong thời gian ngắn (hai ngày ở đồng bằng Bắc Bộ, 3 ngày ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ). Trong đó, nắng nóng gay gắt tập trung ở khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ. Đồng bằng sông Hồng chỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chưa ghi nhận nắng nóng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng 10 ngày tới chưa ghi nhận nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể từ nay đến khoảng 6/5, trời nắng, sáng sớm và đêm se lạnh, nhiệt độ cao nhất ghi nhận khoảng 29-31 độ C. Từ ngày 7/5, do tác động của rãnh thấp nên khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, âm u trong nhiều ngày, có nơi xuất hiện mưa rào và dông.

Dự báo khoảng nửa cuối tháng 5, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ được nhận định không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Lượng mưa ở miền Bắc và miền Trung mùa hè năm nay cũng nhiều hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể tại miền Bắc, từ tháng 5-9/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-25% so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 10/2022 tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại miền Trung, từ tháng 5 đến tháng 7, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Vào tháng 8, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm. Vào tháng 9/2022, tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 10/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 15-40% so với trung bình nhiều năm.