Mở cuốn sách cổ thấy bướm 400 năm tuổi

Jenni Lecky-Thompson, thủ thư của trường Đại học Cambridge tại Trinity Hall đã tìm thấy mẫu vật là một chú bướm nhỏ với những đốm đen trên cánh trong cuốn Theatre of insects – là cuốn sách đầu tiên về côn trùng của Anh, xuất bản năm 1634. Cuốn sách này được viết bởi Thomas Moffet – một bác sĩ và nhà tự nhiên học, ông nghiên cứu chuyên sâu về côn trùng và động vật chân đốt liên quan đến y học (đặc biệt là nhện).

Được biết, cuốn sách kể trên được lưu giữ tại trường Đại học Cambridge từ năm 1996. Các chuyên gia ở đây cho biết: “Mẫu vật có thể có niên đại ngang bằng với cuốn sách. Con bướm hầu như vẫn còn giữ được màu sắc tươi tắn như ngày đầu tiên được ép vào những trang sách cạnh hình minh họa của chính nó.”

Will Beharrell – thủ thư của Hiệp hội Linnean chia sẻ: “Việc dùng thực vật để ép vào sách tương đối nhiều, nhưng dùng mẫu vật là côn trùng để ép lại ít phổ biến hơn. Tôi chỉ biết nhà tự nhiên học người Anh - Alfred Russel Wallace đã từng dán các mẫu vật côn trùng lên các trang sách bằng hồ dán.”

Không ai biết chính xác ai là người ép con bướm này và vào thời điểm nào. Chỉ rõ mẫu vật này đã ở trong cuốn sách trước khi được đưa vào bộ sưu tập tại Trinity Hall.

Con bướm có thể có tuổi thọ ngang với cuốn sách.

Thủ thư Lecky-Thompson chia sẻ: “Người đặt con bướm vào cuốn sách Theatre of insects có thể từ thế kỷ 17. Nếu đó là sự thật thì chú bướm này đã tồn tại khá lâu.”

Theatre of Insects là cuốn sách đầu tiên về côn trùng được xuất bản ở Anh vào năm 1634. Cuốn sách ghi lại các đặc điểm quan trọng và hình dạng của côn trùng, nghiên cứu được ghi chép nhiều nhất là về sâu và nhện. Đây là bản in do cựu sinh viên Lawrence Strangman – một nhà sưu tầm sách đã qua đời vào năm 1980, quyên tặng cho trường Đại học Cambridge tại Trinity Hall.

Bảo Tuấn