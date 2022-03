Lừa bán máy xông COVID-19 giá sỉ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 13/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Đăng (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào cuối năm 2021, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Nguyễn Duy Đăng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Đăng tại cơ quan công an

Để thực hiện hành vi của mình, Nguyễn Duy Đăng đã đăng ký các tài khoản Facebook, zalo với mục đích dùng những tài khoản này đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo về các mặt hàng quần áo, giày dép, thiết bị gia dụng, máy xông cho người bị mắc COVID-19 với giá sỉ.

Khi có người liên hệ mua hàng, Đăng yêu cầu người mua chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước với số tiền từ 2 đến 15 triệu đồng vào tài khoản. Sau khi bị hại gửi tiền, người đàn ông 30 tuổi này liền chặn liên lạc với người mua.

Sau quá trình theo dõi, vào lúc 13h30 ngày 8/3, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp với Công an xã Nghĩa Hòa đã mật phục, bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Đăng khi đối tượng đang trên đường đi rút tiền.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ 1 dàn máy tính, 2 điện thoại di động, 8 thẻ ATM.

Bước đầu, Công an huyện Nghi Lộc xác định trong thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Đăng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Cơ quan Công an cũng cảnh báo đến người dân và thông tin ai là bị hại của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nói trên đến cơ quan Công an để trình báo.