Long An: F0, F1 được đi làm

TP - Long An là địa phương tiên phong khi cho phép F0, F1 được đến nơi làm việc với những yêu cầu nhất định, đảm bảo phòng chống dịch.

Mới đây, UBND tỉnh Long An ban hành quy định tạm thời cho phép các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tự nguyện, có sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị. Văn bản quy định tạm thời trên cho đến thời điểm này vẫn đang có hiệu lực.

Tiên phong cho cách làm này, bởi tỉnh Long An cho rằng hiện phòng chống dịch đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời Long An cho các trường hợp F0, F1 tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Long An cho phép F0 không triệu chứng đi làm để giải quyết cấp bách công việc nhưng đảm bảo phòng chống dịch Ảnh: P.N

Theo đó, đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị nhà nước (gọi chung là cơ quan) trên địa bàn tỉnh có các trường hợp F0 (không triệu chứng), F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được đến cơ quan làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định..., hoặc trường hợp cấp thiết về nguồn nhân lực lao động mà không tuyển dụng kịp thời, thì được phép sử dụng lao động của công ty đang là F0 (không triệu chứng), F1 đang trong thời gian cách ly để làm việc.

Việc sử dụng lực lượng lao động này phải được dựa trên tinh thần tự nguyện của người lao động, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc cấp xã (khi được Trung tâm Y tế cấp huyện phân công).

“Đa số F1 ở TP.HCM có thể được đi làm ngay và phải tuân thủ quy định 5K”, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), phát biểu trong cuộc họp chiều 14/3.Qua báo cáo ngày 9/3, số ca mắc của TPHCM đang có xu hướng giảm liên tục tới 14/3.

Tại Công ty TNHH J.H, Khu Công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước với hơn 5.000 công nhân, việc rà soát định kỳ về COVID-19 vẫn tiếp tục thực hiện chặt chẽ. Theo đó, công nhân, người lao động và chuyên gia tham gia vẫn thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH J.H, Khu Công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước cho biết, dù thời điểm này, doanh nghiệp không có nhiều F0 nhưng cũng đắn đo vì cho F0 đi làm chắc chắn những công nhân khoẻ mạnh sẽ có tâm lý e dè, dù theo quy trình những F0, F1 được bố trí làm riêng, ăn riêng, khu vệ sinh riêng.

Còn tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, 100% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, với 60 doanh nghiệp và gần 6.000 công nhân. Theo ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị KCN thì nguồn lao động khá ổn định nên chưa cần phải đưa F0, F1 vào tham gia sản xuất. “Tôi ủng hộ việc cho công nhân là F0 tiếp tục làm việc để có thu nhập giúp ổn định cuộc sống gia đình. Bởi, hiện nay tình hình dịch đã được kiểm soát”, ông Ngọc nói.