Loạt dự án nhà ở chậm triển khai tại Hà Nội trước nguy cơ xóa sổ

HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả tái giám sát của Thường trực HĐND TP về việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn TP.

Báo cáo cho biết, đến tháng 5/2021, trên địa bàn TP Hà Nội có 287 dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật đất đai. Trong đó có, 60 dự án chậm đưa đất vào sử dụng đề nghị gia hạn 24 tháng; 59 dự án chậm giải phóng mặt bằng; 20 dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; 76 dự án có các vi phạm khác; 39 dự án dừng thanh tra (do các cơ quan khác thanh tra hoặc dự án chưa được phê duyệt, chưa được giao đất...); 17 dự án kiểm tra, hậu kiểm và xử lý theo quy định của pháp luật; 16 dự án phát sinh sau thời điểm giám sát của HĐND TP năm 2018 đến tháng 3/2021, hiện đang triển khai nhưng chậm tiến độ so với tiến độ được duyệt.

Ngoài ra còn có nhóm 63 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt. Trong đó: 18 dự án cần thanh tra, kiểm tra để báo cáo UBND TP chấm dứt dự án theo quy định; 31 dự án chậm, tạm dừng cần điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh cơ chế thực hiện do vướng mắc giữa các Luật; 8 dự án chậm nhưng đề xuất tiếp tục triển khai và đề nghị đẩy nhanh tiến độ; 6 dự án TP đã có chỉ đạo giao các sở chuyên ngành kiểm tra, thanh tra, chờ thực hiện theo kết luận.

Đáng chý ý, trong số 18 dự án cần thanh tra, kiểm tra để báo cáo UBND TP chấm dứt theo quy định có nhiều dự án nhà ở có quyết định chủ trương đầu tư từ hơn chục năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Có thể kể đến như dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng kết hợp căn hộ cho thuê Viwaseen – Hạ Đình, tại 56-58 ngõ 1 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam. Dự án có quyết định chủ trương năm 2008, quyết định chấp thuận chuyển đổi sang nhà ở xã hội năm 2014.

Đối với dự án này, qua rà soát Sở TN&MT đã thanh tra và có văn bản (ngày 8/5/2019) đề nghị UBND TP chỉ đạo. Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. Dự án chậm triển khai do GPMB, điều chỉnh quy hoạch, tăng vốn điều lệ.

Hay dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng (huyện Hoài Đức) của Công ty CP đầu tư đô thị và các khu công nghiệp Hoài Đức có quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2008. Qua rà soát dự án không phù hợp quy hoạch phân khu đô thị S3 được duyệt. Nhà đầu tư không liên hệ với Sở QHKT.

Cũng trên địa bàn huyện Hoài Đức, dự án khu nhà ở Green House tại xã Song Phương của Công ty CP HASKY (trước là Công ty CP đầu tư Sông Đà Toàn Cầu), có quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2008.

Qua rà soát, tháng 5/2017 và tháng 11/2018, Sở QHKT có 2 văn bản hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch. UBND TP có chủ trương cho phép Công ty HASKY hợp tác với nhà đầu tư khác để thực hiện dự án.

"Quy hoạch chi tiết dự án đã duyệt, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án nhưng vướng các điều kiện giao đất, cho thuê đất khi thực hiện thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021", báo cáo nêu rõ.

Dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ Interpol của Công ty CP xây dựng và thương mại Bắc Hà tại phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) có quyết định chủ trương đầu tư năm 2009. Kết quả rà soát, dự án không triển khai, nhà đầu tư nhiều năm không liên hệ để GPMB, UBND quận Nam Từ Liêm đề nghị chấm dứt dự án.

Bộ Công an đang rà soát theo ý kiến thống nhất giữa Thành ủy Hà Nội và Bộ Công an năm 2020 về việc rà soát tổng thể các dự án xây dựng nhà ở chiến sỹ, cán bộ công an.

Dự án nhà ở Đại Mỗ của Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) có quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2007.

Tuy nhiên, dự án chậm triển khai, vướng quy hoạch vành đại sông Nhuệ, UBND quận Nam Từ Liêm đề nghị chấm dứt dự án do nhà đầu tư không triển khai. Ngoài ra, dự án vướng mắc về phạm vi quy hoạch liên quan đến ranh giới bảo vệ di tích chùa Giao Quang, hồ Song (Công ty TNHH Thành Ba Đình đang nghiên cứu thực hiện). Do đó, cần rà soát lại quy trình, khả năng thực hiện theo quy định mới hiện hành.

Ngoài ra, còn có dự án đấu giá quyền sử dụng đất thửa số I-A1 để xây dựng nhà ở cao tầng của Liên danh Công ty CP đầu tư tài chính T&D – Công ty CP đầu tư xây dựng số 4 tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh).

Qua rà soát, dự án đã GPMB. UBND TP Hà Nội đã chấp thuận hủy kết quả trúng đấu giá dự án tại văn bản số 3731 ngày 31/7/2017; UBND huyện Đông Anh đã có tờ trình số 115 ngày 17/9/2018 về việc hủy kết quả trúng đấu giá.

Hiện TP đã giao Sở TN&MT tiếp nhận xử lý, UBND huyện Đông Anh đề nghị hướng dẫn xử lý các thủ tục liên quan đến dự án sau khi quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá được bãi bỏ. Sau khi kết thúc thủ tục, đề nghị loại bỏ khỏi danh sách theo dõi dự án chậm.

Dự án Văn phòng giao dịch và giới thiệu sản phẩm Hà Sơn của Công ty CP Hà Sơn tại phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm). Dự án có quyết định chủ trương đầu tư năm 2009. Đã được điều chỉnh quy hoạch thành nhà ở.

Dự án tổ hợp văn phòng cho thuê, siêu thị, nhà trẻ mẫu giáo tại ô đất Ao số 9, số 61B, ngõ 56 phố Tân Mai, thuộc ô quy hoạch B6/CC3, phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) do Công ty CP xây dựng thương mại thủ Thủ đô làm chủ đầu tư. Dự án có quyết định chủ trương tháng 10/2009.