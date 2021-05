Loạt cây ATM ở Bình Dương bị kẻ gian đập phá

TPO - Nhiều máy rút tiền tự động (ATM) của các ngân hàng ở Bình Dương bị đập phá. Nghi can đã bị bắt giữ, song danh tính đối tượng và nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được công an tiết lộ.

Trưa nay (2/5), Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc liên quan đến nhiều cây ATM bên đường bị đập phá.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một số cây ATM của Ngân hàng Vietcombank tại ngã tư Sở Sao trên đường Quốc lộ 13, phường Tân Định, TX Bến Cát đã bị kẻ gian đập phá màn hình. Cách đó khoảng 300 mét, một cây ATM khác của Ngân hàng Sacombank cũng xảy tình trạng tương tự.

Cây ATM của ngân hàng Vietcombank bị đập phá

Phía đối diện, cây ATM của Ngân hàng SeAbank (thuộc phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một) cũng bị kẻ gian đập phá màn hình khiến giao dịch bị tệ liệt hoàn toàn.

Cây ATM của ngân hàng SeABank bị đập phá

Công an TX.Bến Cát, cho hay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ nghi can gây án. Tuy nhiên, danh tính và nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được công an tiết lộ.

Trước đó, ngày 11/12/2020, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ T.S. (tạm trú TX.Bến Cát) để điều tra làm rõ vụ đập phá trụ ATM của một ngân hàng trên địa bàn.

Trước đó, cuối năm ngoái cũng trên địa bàn TX Bến Cát, một cây ATM bị đập phá

S. đến trụ ATM ở khu phố An Hoà (P.Hoà Lợi, TX.Bến Cát) để rút tiền giùm cho vợ. Qua 5 lần rút tiền (3 lần rút 3 triệu đồng/lần và 2 lần rút 1 triệu đồng/lần) trong tài khoản bị trừ hết 11 triệu đồng nhưng thực tế S. chỉ nhận được số tiền 5 triệu đồng.

Bực tức, S. về phòng trọ lấy cây búa sắt đi đến trụ ATM ở P.Hoà Lợi đập phá làm vỡ nát màn hình và hộc thẻ của trụ ATM. Sau đó, S. được vợ đưa đến cơ quan công an để đầu thú.